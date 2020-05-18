Отец обнаружил девятимесячного сына мертвым дома в Подмосковье

Отец обнаружил девятимесячного сына мертвым в квартире в городе Коломне в Московской области. Когда мужчина вернулся с работы, ребенок лежал в детской кроватке без признаков жизни, матери дома не было. О случившемся 28-летний местный житель сообщил в правоохранительные органы.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительная экспертиза показала, что мальчик мог умереть вследствие механической асфиксии (кислородному голоданию, развившемуся в результате физических воздействий, препятствующих нормальному дыханию).

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 105 УК РФ «Убийство». Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетний ребенок задохнулся насмерть в автомобиле отца в Ростовской области.