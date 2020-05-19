Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, решила поделиться с подписчиками секретами по уходу за собой в режиме самоизоляции. Певица выложила фото в уходовой маске на лице и рассказала несколько бьюти-лайфхаков.

«Мой маленький бьюти-лайфхак, когда нет времени на утреннюю тренировку — это контрастный душ! Он очень хорош для кровообращения и для меня всегда эффективнее, чем просто умыться», — написала певица.

Если этого недостаточно, чтобы справиться с отечностью, то Глюкоза советует заморозить с вечера в формочках для льда заваренный ромашковый чай. А утром сделать этим замороженным кубиком легкий массаж лица.

Но певица предупреждает: делать это нужно осторожно. Ощущения от массажа должны быть только приятными.

Завершить «утренний ритуал», по словам Глюкозы, можно увлажняющим кремом.

«И вы — звезда!» — закончила артистка.

Instagram @glukozamusic

Подписчики отметили, что Наталья не нуждается в дополнительных средствах красоты. Певица и так выглядит замечательно.

«Тебе не нужны маски ты и так красотка!!!!!»;

«Какая красивая красотка!!!»;

«Выглядишь очень хорошо», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюкоза провела детский «сладкий» челлендж со своей собакой.