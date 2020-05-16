Глюкоза провела детский «сладкий» челлендж со своей собакой

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, присоединилась к «сладкому» челленджу, который захватил весь интернет. Только артистка решила провести эксперимент не с ребенком, а со своим домашним любимцем Муфтиком.

Глюкоза оставила песика одного в комнате рядом с тарелкой вкуснятины, чтобы проверить выдержит ли пушистое чудо испытание. Однако, как только певица покинула комнату, Муфтик сразу же побежал к еде. Так что эксперимент провалился.

Видео «сладкого» челленджа со своим домашним питомцем Глюкоза выложила в свой профиль в Instagram.

«Вот и мы решили с Муфтиком пройти челлендж на терпение. Или не пройти», — написала певица.

Instagram @glukozamusic

Фанатов позабавило видео. Они также отметили, что у Глюкозы очень милый любимец.

«Сладкий, мама ушла, значит можно. При маме ни-ни»;

«Хахаха! Класс! Молодец Муфтик, не растерялся»;

«Спасибо за позитив!!! Вы прелесть и пес красава!!!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза записала «домашний» клип на новую песню.