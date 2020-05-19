Ракетной атаке подвергся район «зеленой зоны» Багдада
Две ракеты разорвались в иракской столице. Одна из них упала прямо на крышу здания.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ameer Al Mohammedaw, 5-tv.ru
Ракетной атаке подверглась «зеленая зона» Багдада. В квартале расположены многие правительственные учреждения и здания иностранных дипмиссий. В том числе посольство США. Как сообщает местная пресса, неподалеку от него упали две боеголовки. Тут же сработали сигналы воздушной тревоги. О погибших и разрушениях информации нет. Ответственность за нападение пока никто не взял.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как США атаковали базу народного ополчения в Ираке. Действия американских военных стали последствием на ракетную атаку по базе, в ходе которой погибли трое военнослужащих коалиции.
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