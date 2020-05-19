Ракетной атаке подвергся район «зеленой зоны» Багдада

Ракетной атаке подверглась «зеленая зона» Багдада. В квартале расположены многие правительственные учреждения и здания иностранных дипмиссий. В том числе посольство США. Как сообщает местная пресса, неподалеку от него упали две боеголовки. Тут же сработали сигналы воздушной тревоги. О погибших и разрушениях информации нет. Ответственность за нападение пока никто не взял.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как США атаковали базу народного ополчения в Ираке. Действия американских военных стали последствием на ракетную атаку по базе, в ходе которой погибли трое военнослужащих коалиции.