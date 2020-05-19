В Петербурге вновь начали ездить некоторые маршрутки

Движение 16 коммерческих маршрутов возобновили в Петербурге. Об этом сообщает СПб ГКУ «Организатор Перевозок».

В частности, на улицы вернулись маршрутки, которые ездят до станций метро «Владимирская», «Купчино», «Парнас», «Ладожская», «Удельная», «Проспект Ветеранов», «Сенная площадь», «Озерки», «Проспект Просвещения», «Московская», «Волковская», «Новочеркасская» и «Черная речка».

Отныне жители Северной столицы вновь могут пользоваться услугами автобус с номерами маршрутов: К-25, К-82, К-99, К-108, К-116, К-118, К-152, К-165, К-184, К-195, К-259, К-261, К-287, К-367, К-401 и К-425.

Перевозчик напоминает, что в период с 28 марта по 31 мая в транспорте общего пользования Петербурга приостановлено действие льготных проездных билетов для инвалидов и лиц их сопровождающих, детей, учащихся, именных единых и комбинированных билетов.

До 31 мая в общественном транспорте нужно использовать средства индивидуальной защиты: одноразовые перчатки, медицинские маски, респираторы или другие заменяющие их текстильные изделия.

Ранее 5-tv.ru публиковал актуальные данные о коронавирусе в России и в мире на 19 мая.

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