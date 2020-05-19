Огонь охватил кровлю торговой линии в Якутске
Площадь пожара уточняется. На место прибыли экстренные службы.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, МЧС
Экстренные службы Якутска прибыли на улицу Рихарда Зорге на сообщение о пожаре в магазине. Как стало известно 5-tv.ru, огнем полностью охвачена крыша длинного торгового павильона.
«В настоящий момент пожар действующий, горит кровля всего здания, площадь пожара уточняется», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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