Огонь охватил кровлю торговой линии в Якутске

Площадь пожара уточняется. На место прибыли экстренные службы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, МЧС

Экстренные службы Якутска прибыли на улицу Рихарда Зорге на сообщение о пожаре в магазине. Как стало известно 5-tv.ru, огнем полностью охвачена крыша длинного торгового павильона.

«В настоящий момент пожар действующий, горит кровля всего здания, площадь пожара уточняется», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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