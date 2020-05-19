Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома

Ведущая смонтировала видео, в котором показаны значимые моменты ее жизни.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиком редкими снимками периода беременности и рождения дочери Марии. В Instagram она выложила видео с кадрами, на которых запечатлена в разные моменты жизни. Среди фотографий можно встретить те, что были сделаны накануне светлого события, и даже первые снимки из роддома.

На такой подарок поклонникам ведущая расщедрилась в честь собственного дня рождения. В этом году 19 мая Кудрявцевой исполняется 49 лет.

«Мои Года — Мое богатство! 19 мая», — подписала ролик именинница.

Как отмечают «Дни.ру», в комментариях к посту с поздравлениями отметились многие знаменитости. Среди них — Екатерина Андреева, Стас Костюшкин, Анжелика Ревва, Игорь Крутой, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко и другие звезды.

Не скупились на поздравления и обычные поклонники.

«Невероятная! Всегда! Поздравляем!»

«Счастья и долгих лет жизни!» — желали фолловеры.

Лера Кудрявцева не только звезда телевидения, но и заботливая мама. Она часто и охотно делится снимками подрастающей дочери и даже видео, но такие семейные фото еще не показывала поклонникам. Ее дочери Марии уже полтора годика, и она делает успехи. Старшему отпрыску ведущей недавно исполнилось 30 лет. В этот день, как рассказывал 5-tv.ru, Кудрявцева подарила сыну шикарное авто.

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