Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома
Ведущая смонтировала видео, в котором показаны значимые моменты ее жизни.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиком редкими снимками периода беременности и рождения дочери Марии. В Instagram она выложила видео с кадрами, на которых запечатлена в разные моменты жизни. Среди фотографий можно встретить те, что были сделаны накануне светлого события, и даже первые снимки из роддома.
На такой подарок поклонникам ведущая расщедрилась в честь собственного дня рождения. В этом году 19 мая Кудрявцевой исполняется 49 лет.
«Мои Года — Мое богатство! 19 мая», — подписала ролик именинница.
Как отмечают «Дни.ру», в комментариях к посту с поздравлениями отметились многие знаменитости. Среди них — Екатерина Андреева, Стас Костюшкин, Анжелика Ревва, Игорь Крутой, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко и другие звезды.
Не скупились на поздравления и обычные поклонники.
«Невероятная! Всегда! Поздравляем!»
«Счастья и долгих лет жизни!» — желали фолловеры.
Лера Кудрявцева не только звезда телевидения, но и заботливая мама. Она часто и охотно делится снимками подрастающей дочери и даже видео, но такие семейные фото еще не показывала поклонникам. Ее дочери Марии уже полтора годика, и она делает успехи. Старшему отпрыску ведущей недавно исполнилось 30 лет. В этот день, как рассказывал 5-tv.ru, Кудрявцева подарила сыну шикарное авто.
Читайте также
66%
-0.59 79.17
0.23
Нашли ошибку?