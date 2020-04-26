Телеведущая утверждает — ее наследник «рад и горд», что у него такая мама.

Кудрявцева подарила 30-летнему сыну авто на день рождения

Фото: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева преподнесла на день рождения старшему сыну Жану Ленюку автомобиль. Молодой человек 14 апреля отпраздновал 30-летний юбилей. Телеведущая в интервью для «НТВ» заявила — наследник от первого брака «рад и горд», что у него такая мама.

Сейчас знаменитость больше времени уделяет младшей дочке Маше от брака с хоккеистом Игорем Макаровым. Через несколько месяцев малышке исполнится два года.

В семье теледивы и спортсмена недавно могло произойти пополнение, однако этому не суждено было сбыться. Ведущая рассказала, как потеряла третьего ребенка. Трагедия в жизни знаменитости произошла, когда ее младшей дочери исполнилось четыре месяца.

«У меня кровотечение началось. Понятно, что это всегда болезненно психологически и физически. Безусловно, ты надеешься, что все будет хорошо», — вспоминает звезда.

Лера Кудрявцева утверждает, что смогла бы взять на воспитание ребенка из детского дома. Знаменитость считает — ее любви «хватит на всех».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева показала общее фото старшего сына и годовалой дочки.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

Последние новости

14:54
Глава Роспотребнадзора считает, что майские праздники россияне должны пересидеть дома
14:42
Дзюба вошел в ТОП-10 самых ценных футболистов Европы с истекающими контрактами
14:30
Взрыв, вынесший на дорогу дверь парадной в Петербурге, попал на видео
14:17
Взрывом на юге Петербурга вынесло дверь парадной на проезжую часть
14:14
Видео: сильный москвич вырвал руками дверь и стащил муляжи оружия из техникума
14:02
Кудрявцева подарила 30-летнему сыну авто на день рождения

Сейчас читают

За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 6361
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок