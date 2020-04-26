Кудрявцева подарила 30-летнему сыну авто на день рождения

Лера Кудрявцева преподнесла на день рождения старшему сыну Жану Ленюку автомобиль. Молодой человек 14 апреля отпраздновал 30-летний юбилей. Телеведущая в интервью для «НТВ» заявила — наследник от первого брака «рад и горд», что у него такая мама.

Сейчас знаменитость больше времени уделяет младшей дочке Маше от брака с хоккеистом Игорем Макаровым. Через несколько месяцев малышке исполнится два года.

В семье теледивы и спортсмена недавно могло произойти пополнение, однако этому не суждено было сбыться. Ведущая рассказала, как потеряла третьего ребенка. Трагедия в жизни знаменитости произошла, когда ее младшей дочери исполнилось четыре месяца.

«У меня кровотечение началось. Понятно, что это всегда болезненно психологически и физически. Безусловно, ты надеешься, что все будет хорошо», — вспоминает звезда.

Лера Кудрявцева утверждает, что смогла бы взять на воспитание ребенка из детского дома. Знаменитость считает — ее любви «хватит на всех».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева показала общее фото старшего сына и годовалой дочки.