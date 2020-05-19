«Стильнее стильного»: Асмус примерила образ девушки из 90-х
Обилие странных одежд на актрисе не помешало поклонникам отметить ее прелести.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Чувство юмора Кристины Асмус не раз вызывало восхищение ее поклонников. Актриса умеет насмешить как на экране, так и жизни. В очередной раз она продемонстрировала эту способность, выложив новый пост в Instagram. На фото девушка стоит в джемпере с геометрическим принтом, джинсовой юбке, серых колготках и розовых шлепанцах.
«Супер-вип-платинум-голд-лакшери-премиум-фэшн-эксклюзив-дизайнерс-лук», — описала свой внешний вид Асмус.
Образ девушки явно отсылает к 90-м годам. Не исключено, что Кристина примерила его для новой роли. А, может быть, посмеялась над безвкусием, которое бытовало в то время и местами бытует по сей день.
Развеселившиеся подписчики отметили, что обилие несочетаемых вещей на Асмус не скрыло ее стройную фигуру и ровные ножки.
«Не похожа здесь на себя»;
«Супер! Стильнее стильного»
«Для полноты образа сижки не хватает»;
«Зато фигура какая»
«Красивые ноги ничем не испортишь», — отметили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус раскрыла десять фактов о себе.
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