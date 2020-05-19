Чувство юмора Кристины Асмус не раз вызывало восхищение ее поклонников. Актриса умеет насмешить как на экране, так и жизни. В очередной раз она продемонстрировала эту способность, выложив новый пост в Instagram. На фото девушка стоит в джемпере с геометрическим принтом, джинсовой юбке, серых колготках и розовых шлепанцах.

«Супер-вип-платинум-голд-лакшери-премиум-фэшн-эксклюзив-дизайнерс-лук», — описала свой внешний вид Асмус.

Образ девушки явно отсылает к 90-м годам. Не исключено, что Кристина примерила его для новой роли. А, может быть, посмеялась над безвкусием, которое бытовало в то время и местами бытует по сей день.

Instagram @asmuskristina

Развеселившиеся подписчики отметили, что обилие несочетаемых вещей на Асмус не скрыло ее стройную фигуру и ровные ножки.

«Не похожа здесь на себя»;

«Супер! Стильнее стильного»

«Для полноты образа сижки не хватает»;

«Зато фигура какая»

«Красивые ноги ничем не испортишь», — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус раскрыла десять фактов о себе.