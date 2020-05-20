«Есть некий дисбаланс»: стилист оценила образ Альбины Джанабаевой

Певица Альбина Джанабаева не так часто радует своих подписчиков новыми постами в социальных сетях. И вот неожиданно артистка выложила новый снимок в своем профиле в Instagram, да еще и в образе, который покорил ее фанатов.

На фото Альбина предстала в элегантном белом костюме с красивым макияжем и укладкой. Дополнили образ женственные босоножки кремового цвета. Украшает кадр интерьер, в котором находится певица. Красивое сочетание цветов создает уютную обстановку и эстетично гармонирует с образом Джанабаевой.

«Потеряли меня?! А я максимально в реальной жизни! Слишком много стало в сети пустой информации, размышлений, — не хочется засорять пространство и голову! Хочется просто радостно встречать каждый день!» — написала певица.

Instagram @albinadzhanabaeva

Фанаты бурно отреагировали на образ Альбины Джанабаевой и попросили ее больше не пропадать на долгое время.

«Вы знаете, что вы роскошная и утонченная женщина, Альбина. Таких, как вы, на росэстраде нет»;

«Вы красотка!!! Не пропадайте на долго, скучно без вас»;

«Шикарная, как и всегда!»;

«Не пропадайте. Хотим вас видеть»;

«Какая элегантность. Само совершенство» — написали подписчики.

Образ Альбины оценила стилист Лина Дембикова. Она посчитала, что закрытый верх не сочетается с босоножками. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«…Мне не понятно решение: добавить водолазку и босоножки в цвет. Логичное решение с точки зрения цветовой комбинаторики, но с точки зрения того, что верх становится очень закрытым и утепленным, а ноги получаются голыми — это нелогичное решение. Надо любо низ добивать лодочками, либо оголять верх и не делать высокий ворот», — высказала свое мнение стилист.

Дембикова также посчитала странным комбинацию украшений. По мнению Лины, кремовые сережки не сочетаются с водолазкой в горошек.

«Во-первых, это странно смотрится по стилевой комбинации. Во-вторых, этот молочно-кремовый оттенок водолазки сильно бьется с самим кипельно-белым оттенком жакета. В целом, она просто красивая девушка, поэтому все вместе смотрится красиво, лаконично и так далее, но со стилистической точки зрения есть некий дисбаланс и некие стилистические ошибки», — объяснила Дембикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Альбина Джанабаева рассказала о «скрытых проблемах» в отношениях с Меладзе.