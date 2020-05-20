«Есть некий дисбаланс»: стилист оценила образ Альбины Джанабаевой
Фанаты пришли в восторг от наряда певицы. Однако Лена Дембикова нашла в нем несколько «стилистических ошибок».
Закрыть
Смотрите также:
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva
Певица Альбина Джанабаева не так часто радует своих подписчиков новыми постами в социальных сетях. И вот неожиданно артистка выложила новый снимок в своем профиле в Instagram, да еще и в образе, который покорил ее фанатов.
На фото Альбина предстала в элегантном белом костюме с красивым макияжем и укладкой. Дополнили образ женственные босоножки кремового цвета. Украшает кадр интерьер, в котором находится певица. Красивое сочетание цветов создает уютную обстановку и эстетично гармонирует с образом Джанабаевой.
«Потеряли меня?! А я максимально в реальной жизни! Слишком много стало в сети пустой информации, размышлений, — не хочется засорять пространство и голову! Хочется просто радостно встречать каждый день!» — написала певица.
Фанаты бурно отреагировали на образ Альбины Джанабаевой и попросили ее больше не пропадать на долгое время.
«Вы знаете, что вы роскошная и утонченная женщина, Альбина. Таких, как вы, на росэстраде нет»;
«Вы красотка!!! Не пропадайте на долго, скучно без вас»;
«Шикарная, как и всегда!»;
«Не пропадайте. Хотим вас видеть»;
«Какая элегантность. Само совершенство» — написали подписчики.
Образ Альбины оценила стилист Лина Дембикова. Она посчитала, что закрытый верх не сочетается с босоножками. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
«…Мне не понятно решение: добавить водолазку и босоножки в цвет. Логичное решение с точки зрения цветовой комбинаторики, но с точки зрения того, что верх становится очень закрытым и утепленным, а ноги получаются голыми — это нелогичное решение. Надо любо низ добивать лодочками, либо оголять верх и не делать высокий ворот», — высказала свое мнение стилист.
Дембикова также посчитала странным комбинацию украшений. По мнению Лины, кремовые сережки не сочетаются с водолазкой в горошек.
«Во-первых, это странно смотрится по стилевой комбинации. Во-вторых, этот молочно-кремовый оттенок водолазки сильно бьется с самим кипельно-белым оттенком жакета. В целом, она просто красивая девушка, поэтому все вместе смотрится красиво, лаконично и так далее, но со стилистической точки зрения есть некий дисбаланс и некие стилистические ошибки», — объяснила Дембикова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Альбина Джанабаева рассказала о «скрытых проблемах» в отношениях с Меладзе.
Читайте также
58%
-0.59 79.17
0.23
Нашли ошибку?