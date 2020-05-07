Джанабаева рассказала о «скрытых проблемах» в отношениях с Меладзе
По словам певицы, в самоизоляции «важно уединяться, давая немного свободы и другому человеку».
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин
Бывшая участница группы «ВИА Гра» 41-летняя Альбина Джанабаева рассказала, как ее семья чувствует себя в режиме самоизоляции, находясь вместе 24 часа семь дней в неделю. Певица утверждает, что рада возможности проводить с близкими больше времени.
«У нас есть прекрасная возможность быть дома, участвовать во всем, что происходит в нашей семье, приложить свою руку к обустройству дома, побыть с детьми», — сказала звезда в Instagram-эфире Woman.ru.
Исполнительница посоветовала людям в самоизоляции давать близким побольше личного пространства и времени. По ее словам, это может нивелировать испытываемый дискомфорт.
«Важно уединяться, тем самым давая немного свободы и другому человеку. Сейчас особенно важно быть внимательными, чуткими», — отметила знаменитость.
Альбина Джанабаева утверждает, что ее отношения с супругом Валерием Меладзе в самоизоляции не испортились. Певица заявила — у пары есть осознанное желание «быть вместе».
«Мы друг друга знаем, у нас нет скрытых проблем, которые бы сейчас могли взорваться», — подчеркнула артистка.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе больше 15 лет. За это время у пары появилось двое сыновей: Константин и Лука.
Ранее 5-tv.ru писал, что Альбина Джанабаева призналась — она нередко ревнует супруга к многочисленным поклонницам.
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