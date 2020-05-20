Сотрудники медиа заявили, что обязательно поборются за справедливость.

Опять не угодили: YouTube заблокировал аккаунты сразу нескольких российских СМИ

Фото: www.globallookpress.com /Jaap Arriens

Администрация американского видеохостинга YouTube удалила аккаунты трех популярных русскоязычных СМИ: «Крым 24», Anna News, а также News-Front, сообщают РИА Новости.

Чем именно медиа не угодили компании — доподлинно неизвестно. Так, например, сотрудники «Крым 24» уверяют, что их контент всегда был максимально приемлемым. Причем не содержал плагиата или какой-либо запрещенной пропаганды. СМИ уже обратилось в службу поддержки YouTube с настоятельным требованием разъяснить ситуацию.

«Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин. Около 30 тысяч подписчиков и миллионы просмотров, а также ваши лайки и комментарии — все это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга», — прокомментировали произошедшее в «Крым 24».

В российской компании также подчеркнули, что подобные «спонтанные решения» владельцы ресурса принимают все чаще и чаще. Так, в числе «неугодных» оказались многие российские блогеры, информационные порталы и даже крупнейшие телеканалы.

«Примечательно, что видеохостинг „объясняет“ это довольно смутной формулировкой „за нарушение условий использования YouTube“, при этом компания сама не особо любит соблюдать правила», — отметили сотрудники медиа, заверив, что сделают все возможное, чтобы восстановить справедливость.

В СМИ также уточнили, что все заблокированные на YouTube выпуски программ и видеосюжеты будут восстановлены и опубликованы в кратчайшие сроки на сайте телеканала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация Facebook заблокировала проект российского медиа RT.

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