12-часовая трансляция выступлений актеров театра собрала почти четыре миллиона рублей для покупки средств защиты медикам НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Большой драматический театр имени Товстоногова совместно с благотворительными фондами и организациями запустил онлайн-марафон в поддержку врачей. 12-часовая трансляция. Выступление каждого актера — настоящий мини-спектакль. Артисты, в том числе наши любимые Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Нина Усатова, читают документальные тексты, записи из дневников, комментарии в соцсетях врачей, медсестер, фельдшеров «скорой». Тех, кто прямо сейчас находится на передовой, спасает жизни, забывая о себе.

«Вот, кто настоящий герой. И когда я слышу в коридоре „скорой“ „Давай, бегом!“, я бегу, потому что Васильевна не тот человек, который будет разводить панику. Она — тот человек, который просто по телефону может поставить диагноз и понять, что надо бежать к пациенту», — говорит Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

Видеомарафон уже собрал почти четыре миллиона рублей. На эти деньги медикам НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге закупят и передадут необходимые средства защиты. Эстафету помощи врачам подхватили театры по всей стране.

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