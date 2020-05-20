Большой драматический театр имени Товстоногова совместно с благотворительными фондами и организациями запустил онлайн-марафон в поддержку врачей. 12-часовая трансляция. Выступление каждого актера — настоящий мини-спектакль. Артисты, в том числе наши любимые Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Нина Усатова, читают документальные тексты, записи из дневников, комментарии в соцсетях врачей, медсестер, фельдшеров «скорой». Тех, кто прямо сейчас находится на передовой, спасает жизни, забывая о себе.

«Вот, кто настоящий герой. И когда я слышу в коридоре „скорой“ „Давай, бегом!“, я бегу, потому что Васильевна не тот человек, который будет разводить панику. Она — тот человек, который просто по телефону может поставить диагноз и понять, что надо бежать к пациенту», — говорит Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

Видеомарафон уже собрал почти четыре миллиона рублей. На эти деньги медикам НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге закупят и передадут необходимые средства защиты. Эстафету помощи врачам подхватили театры по всей стране.

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