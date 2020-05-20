БДТ им. Товстоногова запустил всероссийский онлайн-марафон в поддержку врачей
12-часовая трансляция выступлений актеров театра собрала почти четыре миллиона рублей для покупки средств защиты медикам НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге.
Закрыть
Смотрите также:
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Большой драматический театр имени Товстоногова совместно с благотворительными фондами и организациями запустил онлайн-марафон в поддержку врачей. 12-часовая трансляция. Выступление каждого актера — настоящий мини-спектакль. Артисты, в том числе наши любимые Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Нина Усатова, читают документальные тексты, записи из дневников, комментарии в соцсетях врачей, медсестер, фельдшеров «скорой». Тех, кто прямо сейчас находится на передовой, спасает жизни, забывая о себе.
«Вот, кто настоящий герой. И когда я слышу в коридоре „скорой“ „Давай, бегом!“, я бегу, потому что Васильевна не тот человек, который будет разводить панику. Она — тот человек, который просто по телефону может поставить диагноз и понять, что надо бежать к пациенту», — говорит Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.
Видеомарафон уже собрал почти четыре миллиона рублей. На эти деньги медикам НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге закупят и передадут необходимые средства защиты. Эстафету помощи врачам подхватили театры по всей стране.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
40%
-0.05 79.18
0.01
Нашли ошибку?