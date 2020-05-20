Чудом выживший в лесу Кировской области четырехлетний мальчик доставлен в больницу

Вертолет санитарной авиации доставил четырехлетнего мальчика, найденного накануне в Кировской области, в областную больницу. Ребенок двое суток провел один в лесу. Спасатели называют чудом, что он выжил и почти не пострадал. Не получил никаких травм, только небольшое переохлаждение и укусы клещей.

«Были изъяты фельдшером четыре клеща. Клещи доставлены. Больше клещей мы не нашли, поэтому ребенку будет введен сегодня профилактически противоклещевой иммуноглобулин», — сообщила врач Кировской областной больницы.

О пропаже мальчика родители сообщили только на следующий день. К поискам тут же подключились две сотни полицейских, следователей, спасателей и волонтеров — добровольцы приехали из соседних областей и даже из Москвы. Помощь оказывали и местные жители. Ребенка обнаружили в полутора километрах от дома — на его след вышла служебная овчарка.