Чудом выживший в лесу Кировской области четырехлетний мальчик доставлен в больницу

Ребенок, которого искали двое суток, почти не пострадал — у него небольшое переохлаждение и укусы клещей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Вертолет санитарной авиации доставил четырехлетнего мальчика, найденного накануне в Кировской области, в областную больницу. Ребенок двое суток провел один в лесу. Спасатели называют чудом, что он выжил и почти не пострадал. Не получил никаких травм, только небольшое переохлаждение и укусы клещей.

«Были изъяты фельдшером четыре клеща. Клещи доставлены. Больше клещей мы не нашли, поэтому ребенку будет введен сегодня профилактически противоклещевой иммуноглобулин», — сообщила врач Кировской областной больницы.

О пропаже мальчика родители сообщили только на следующий день. К поискам тут же подключились две сотни полицейских, следователей, спасателей и волонтеров — добровольцы приехали из соседних областей и даже из Москвы. Помощь оказывали и местные жители. Ребенка обнаружили в полутора километрах от дома — на его след вышла служебная овчарка.

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