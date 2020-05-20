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«Больные не расположены к созерцанию молодого тела» — Онищенко о тульской медсестре в бикини

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Ниса Мурзанаева
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При этом бывший санитарный врач РФ призвал не осуждать медика, а задуматься над улучшением комфортабельности защитного костюма.

«Больные не расположены к созерцанию молодого тела» — Онищенко о тульской медсестре в бикини

Фото: Newstula.ru

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью «Вечерней Москве» высказался по поводу медсестры из Тульской области, которая надела откровенный купальник под защитный костюм во время работы.

«Это неэтично. Девочка явно себя неадекватно повела, тем более речь идет о зоне, где находятся больные. Их психический статус не расположен к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела», — заявил Онищенко.

При этом бывший главный санитарный врач России призвал не осуждать юную медработницу. По его словам, нужно задуматься над тем, как сделать защитные комбинезоны более комфортными.

«В матерчатой форме намного лучше дышит тело, а вот если она из прозрачного пластика, то, естественно, в ней дискомфортно», — считает он.

В министерстве здравоохранения Тульской области сообщили, что сотруднице медучреждения сделали замечание, а в госпитале, где она работает, провели разъяснительную беседу с персоналом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилась информация — у заступающих на смену врачей в Волгограде нет специализированной одежды. Не хватает даже косынок, поэтому медики вынуждены надевать на головы наволочки.

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