Власти прокомментировали работу волгоградских врачей с наволочками на головах

Комитет здравоохранения Волгоградской области начал проверку по факту появления в СМИ видео, на котором врачи инфекционного госпиталя работают с наволочками на головах вместо нормальных средств защиты.

«На основании публикации комитетом здравоохранения инициирована внеплановая выездная проверка, на месте работают специалисты облздрава», — цитирует РИА Новости ответ ведомства.

Фото и видео о работе врачей больницы № 16 в Волгограде, которая из-за коронавируса сейчас функционирует в режиме инфекционного госпиталя, 10 мая опубликовало местное издание v1.ru. По его информации, у заступающих на смену врачей нет специализированной одежды. Не хватает даже косынок, поэтому медики вынуждены надевать на головы наволочки.

Скриншот с ВКонтакте @newsv1

Ранее 5-tv.ru сообщал, что строители Минобороны РФ сдали в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр в Волгограде. Аналогичные также появились в Подольске, Смоленске, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

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