Тихоокеанский флот отмечает 289 лет со дня образования
ТОФ имеет в своем составе многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, ракетные подводные крейсера стратегического назначения, морскую авиацию, надводные корабли, части сухопутных и береговых войск.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Казаков, 5-tv.ru
289 лет со дня основания отмечает сегодня Тихоокеанский флот. Сейчас это одно из крупнейших оперативно-стратегических объединений ВМФ. Входящие в его состав корабли и суда обеспечивают защиту интересов нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ежегодно на Дальнем Востоке наши моряки проводят крупные учения, в том числе с военно-морскими силами Китая, Вьетнама, Японии и Таиланда. Тихоокеанский флот динамично развивается. Это касается и надводных кораблей, и подлодок. В ближайшей перспективе в состав войдут шесть новейших дизель-электрических субмарин, которые сейчас строятся в Санкт-Петербурге.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал героическую историю Тихоокеанского флота. 21 мая 1731 года сенатом Российской империи была учреждена Охотская военная флотилия. 265 лет спустя эта дата стала Днем Тихоокеанского флота.
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