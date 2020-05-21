Орбакайте трогательно поздравила сына с днем рождения
Поклонники отметили, что высокая Кристина смотрится маленькой рядом с подросшим отпрыском.
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Фото, видео: Instagram @npresnyakov, @orbakaite_k
Кристина Орбакайте поздравила с днем рождения своего старшего сына Никиту Преснякова. Певица написала трогательное пожелания в Instagram, прикрепив к нему совместное фото с повзрослевшим отпрыском.
«С Днем Рождения, сынок! На фото мы в день премьеры рок-мюзикла „Чайка“. Я устремляю все свои материнские флюиды на твои творческие успехи и достижения. Дерзай, сочиняй, люби! Мечты сбываются», — написала певица.
Поклонников растрогали слова Орбакайте. Многие присоединились к пожеланиям, отмечая, как мило смотрится высокая Кристина рядом с сыном, которые вымахал на голову выше своей мамы.
«С днем рождения Никиту! Такая высокая Кристина кажется такой маленькой рядом с сыном!»
«Никита многогранен в своих талантах, потрясающе музыкальный и артистичный!»
«Очень талантливый парень у вас. С именинником!» — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Пресняков проводит тихие вечера в глуши с супругой Аленой Красновой.
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