«Зарядились»: жена внука Пугачевой устроила романтик для своего любимого

Модель Алена Краснова выложила в сеть видео, снятое на даче в Подмосковье.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Супруга внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова модель Алена Краснова вместе с подругой решили устроить романтический вечер для своих мужчин. 23-летняя девушка на своей странице в Instagram выложила несколько фотографий и видеороликов, снятых на даче в деревне Бережки Истринского района Подмосковья.

«Какой же сегодня выдался день! Зарядились на все лето. Решили с подругой устроить романтик для наших мужчин, давно так душевно не встречали закаты», — написала Алена Краснова.

Instagram @alenaakrasnova

На кадрах Никита Пресняков нежно целует свою жену, сидя на небольшом пирсе у реки. Перед парой на белой скатерти сервирован импровизированный стол. На других коротких видеороликах Алена Краснова играет с белой пушистой собачкой.

Подписчики супруги внука Аллы Пугачевой пришли в восторг от уютной обстановки пикника на фоне природы. Некоторые пользователи оставили жене Никиты Преснякова комплименты в комментариях.

«Балдеж!»

«Алена очень красива, сексуальна и харизматична. Ох, где мои 17 лет?»

«Как вкусно все!»

«Невероятно милые!»

«Очень все по-домашнему, уютно», — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена внука Пугачевой показала идеальную фигуру в розовых велосипедках.

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