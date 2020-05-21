Актриса вышла на пробежку в окрестностях своего дома.

Николь Кидман сломала ногу

Фото: Instagram @nicolekidman

Популярная голливудская актриса Николь Кидман сломала ногу. Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на мужа звезды - кантри-музыканта Кита Урбана.

По словам супруга, Николь вышла на пробежку по району возле дома. Она не увидела выбоину на дороге и вывихнула лодыжку, а также получила небольшой перелом. Кит Урбан отметил, что его супруга чувствует себя хорошо и справляется с травмой даже лучше, чем это сделал бы он.

Сообщается, что пара проводит время в самоизоляции в своем доме в Нэшвилле, штат Теннесси. Они ждут, когда откроются границы, и они смогут повидать своих родственников в Австралии.

52-летняя Николь Кидман была замужем дважды. С первым супругом – Томом Крузом актриса прожила более десяти лет. Они усыновили двух детей - Изабеллу Джейн и Коннора Энтони.

Со вторым мужем Китом Урбаном Николь познакомилась в 2005 году, через год пара сыграла свадьбу в Сиднее. Спустя два года в семье родилась дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2010 году у супругов появилась на свет вторая девочка – Фэйт Маргарет, которую выносила суррогатная мать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Фокс заметили с новым возлюбленным.

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