Меган Фокс заметили с новым возлюбленным

Слухи о разводе Меган Фокс и Брайана Остина Грина нашли очередное подтверждение. В начале мая в американских СМИ появилась информация, что супруги-актеры уже не живут вместе.

После этого папарацци засняли даму в компании с новым ухажером. Как уточнил таблоид TMZ, пара приехала на автомобиле в одну из забегаловок Лос-Анджелеса и попала в объективы камер. В ожидании доставки заказа они мило беседовали в машине и наслаждались обществом друг друга. Как уточило издание, ее спутником оказался рэпер Колсон Бэйкер, более известный под сценическим именем Machine Gun Kelly или MGK.

Фокс и Грин не комментируют сообщения об их расставании. Но поклонники обратили внимание, что супруги уже сняли обручальные кольца. Издания писали, что изоляция ухудшила их и без того сложные отношения. В результате звезда собрала вещи и вместе с детьми съехала из особняка Грина.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с Саркози.