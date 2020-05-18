Звезда Голливуда не развелась с актером Брайаном Остином Грином, а таблоиды уже назвали имя ее нового ухажера.

Меган Фокс заметили с новым возлюбленным

Фото: Zuma\TASS

Слухи о разводе Меган Фокс и Брайана Остина Грина нашли очередное подтверждение. В начале мая в американских СМИ появилась информация, что супруги-актеры уже не живут вместе.

После этого папарацци засняли даму в компании с новым ухажером. Как уточнил таблоид TMZ, пара приехала на автомобиле в одну из забегаловок Лос-Анджелеса и попала в объективы камер. В ожидании доставки заказа они мило беседовали в машине и наслаждались обществом друг друга. Как уточило издание, ее спутником оказался рэпер Колсон Бэйкер, более известный под сценическим именем Machine Gun Kelly или MGK.

Фокс и Грин не комментируют сообщения об их расставании. Но поклонники обратили внимание, что супруги уже сняли обручальные кольца. Издания писали, что изоляция ухудшила их и без того сложные отношения. В результате звезда собрала вещи и вместе с детьми съехала из особняка Грина.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с Саркози.

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