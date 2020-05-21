Бесстрашный юноша спас тонущего мальчика в Лесосибирске в Красноярском крае. Как сообщили очевидцы, двое детей купались в Енисее недалеко от берега, как вдруг один из них, по предварительным данным, поплыл за бревном, начал тонуть и стал звать о помощи. Его приятель побоялся плыть за ним, объяснив это тем, что не умеет плавать.

5-tv.ru

На помощь мальчику пришел случайный прохожий, который услышал детские крики. Видео с подвигом юноши появилось в соцсетях.

«Вчера я гуляла по набережной Енисея с ребенком, и видела как дети на бревнах играют, купаются, мочат ноги. Они каждый день этим занимаются, каждый год. И в один прекрасный момент я увидела, что ребенок уже тонет, и к нему на помощь бежит парень. <…> Я так поняла, что тот ребенок поплыл за бревном, а бревно от него отплыло, и он остался там тонуть. <…> Смотрю, парень бежит, на видео видно, что там глубоко, он нырнул туда и спас его», — рассказала очевидица в интервью 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вышедшая из берегов Лена затопила якутские поселки.