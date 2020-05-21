УФАС выявило картель на рынке питания в детсадах Петербурга
Возбуждено дело о нарушении закона о конкуренции в отношении ряда компаний и администрации Кировского района.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении ряда организаций и администрации Кировского района города. В их действиях усматриваются признаки нарушения статей 11 и 16 «Закона о защите конкуренции». Об этом сообщает пресс-секретарь антимонопольного органа Марина Нериновская.
«Выявлено, что указанные организации и администрация в 2016–2017 годах вероятно ограничили конкуренцию на торгах по организации питания в дошкольных учреждениях Кировского района. Действия рассматриваются на 13 закупках на общую сумму, превышающую 444,6 миллиона рублей», — сказала представитель ведомства.
По предварительным данным, администрация Кировского района якобы сообщала организациям лимиты финансирования, после чего они согласовывали между собой ценовые предложения и стоимость продуктов питания. В конкурсной документации прописывались такие требования, что добросовестному претенденту со стороны для победы в тендере требовалось бы снизить начальную максимальную цену контракта не менее чем на 43%.
«Особенность этого дела в том, что мы рассматриваем не только сговор между компаниями, но и <…> соглашение, заключенное картельщиками с районной администрацией», — заявил руководитель УФАС РФ по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС порадовала жителей Петербурга и закрыла кафе с непристойным названием.
Читайте также
81%
-1.42 77.80
-1.38
Нашли ошибку?