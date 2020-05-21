Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении ряда организаций и администрации Кировского района города. В их действиях усматриваются признаки нарушения статей 11 и 16 «Закона о защите конкуренции». Об этом сообщает пресс-секретарь антимонопольного органа Марина Нериновская.

«Выявлено, что указанные организации и администрация в 2016–2017 годах вероятно ограничили конкуренцию на торгах по организации питания в дошкольных учреждениях Кировского района. Действия рассматриваются на 13 закупках на общую сумму, превышающую 444,6 миллиона рублей», — сказала представитель ведомства.

По предварительным данным, администрация Кировского района якобы сообщала организациям лимиты финансирования, после чего они согласовывали между собой ценовые предложения и стоимость продуктов питания. В конкурсной документации прописывались такие требования, что добросовестному претенденту со стороны для победы в тендере требовалось бы снизить начальную максимальную цену контракта не менее чем на 43%.

«Особенность этого дела в том, что мы рассматриваем не только сговор между компаниями, но и <…> соглашение, заключенное картельщиками с районной администрацией», — заявил руководитель УФАС РФ по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров.

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