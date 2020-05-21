День города в Петербурге впервые в истории пройдет в онлайн-формате

Жители Санкт-Петербурга обязательно отпраздную День рождения города, но только в формате «удаленном» формате. Об этом в четверг, 21 мая, заявила пресс-служба правящего аппарата.

«27 мая наш город отметит свое 317-летие. Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, празднование Дня города состоится. Подготовлено сто сорок праздничных мероприятий, большинство из них пройдет в онлайн-формате», — говорится в сообщении.

Расписание праздничных мероприятий

Уточняется, что празднования откроют традиционным пушечным залпом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В 2020 году право произвести торжественный выстрел доверено медицинским работникам, ежедневно спасающим жизни горожан, в том числе, и от COVID-19.

Одно из самых масштабных и эффектных событий — концерт на Дворцовой площади будут транслировать на сайте, а также в эфире телеканала Санкт-Петербург. Среди приглашенных гостей: заслуженная артистка РФ Вероника Джиоева, ведущие солисты Мариинского и Большого театров.

В этот праздничный день телеканал «78» покажет шоу барабанщиков DrumПарад, необычный флешмоб, выступления ведущих джазовых артистов, уличных музыкантов и театров, а также балетные этюды. Уже традиционный концерт в БКЗ «Октябрьский» под названием «Город над вольной Невой!» петербуржцы также смогут посмотреть в онлайн-формате.

Кроме того, праздничные мероприятия организовали и сценические площадки Петербурга. Так, в сети можно будет посмотреть документальные фильмы об истории создания города, уникальные концертные программы от театра «Мюзик-Холл», «Петербург-концерта», театра «Зазеркалье», Филармонии джазовой музыки, Русского оркестра имени Андреева и Симфонического оркестра «Таврический».

Акции и флешмобы

К 317-й годовщине со дня основания Петербурга запускается масштабный флешмоб — исполнение знаменитой «Вечерней песни» Василия Соловьева-Седого. Чтобы принять участие в акции, нужно записать собственное исполнение на видео и опубликовать в сети до 17.00 26 мая. При этом необходимо добавить в описание к ролику хештеги: #Вечерняяпесня317, #СПб317, #ГородНадВольнойНевой. Лучшие кавер-версии покажут в праздничной программе БКЗ «Октябрьский» 30 мая и опубликуют на сайте Комитета по культуре.

Поэтические акции проведут сотрудники Театра имени Ленсовета и Балтийского дома. А в театре Деммени артисты запустили акцию «Фотолента», суть которой — сделать самое лучшее и необычное фото города на Неве.

Для детей в этот день также будет организовано немало развлекательных мероприятий. Среди них — онлайн-выставки фотографий и рисунков, викторины, мастер-классы, краеведческие занятия и виртуальные путешествия. Петербургские библиотеки также представят множество видеолекций, онлайн-подборок и обзоров книг по истории города.

О времени проведения торжественного салюта в честь 317-летия Санкт-Петерубурга пока не сообщалось.

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