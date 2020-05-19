Какого числа Ураза-байрам в 2020 году и как его отмечать во время пандемии

Священный в исламе месяц Рамадан, во время которого мусульманам предписано не есть и не пить от восхода до заката солнца, завершится вечером 23 мая. Это значит, что в воскресенье, 24 мая наступит Ураза-байрам (торжество разговения) — второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-байрама.

Традиционно в праздник Ураза-байрам мусульмане надевают лучшие наряды и ходят в гости, ездят на могилы близких. Верующие готовят в этот день вкусные обеды и раздают милостыню.

Однако из-за пандемии коронавируса в 2020 году празднование торжества пойдет по совсем иному пути. Президент России Владимир Путин призвал мусульман соблюдать режим самоизоляции и прислушаться к наставлениям духовных лидеров.

«Священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе, с друзьями, большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано», — цитирует главу государства РИА Новости.

На сайтах администраций Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов опубликованы сообщения, в которых власти призывают верующих в дни празднования Ураза-Байрам, 24–26 мая 2020 года, соблюдать режим самоизоляции, не участвовать в массовых мероприятиях и использовать возможность празднования дома.

Председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин обратился к единоверцам с просьбой запастись терпением и встретить праздник дома. Он подчеркнул, что мечети ДУМ РФ в Москве и других регионах будут закрыты для прихожан во время Ураза-байрама.

Во многих регионах России из-за действующих ограничений по коронавирусу руководители духовных управлений мусульман приняли решение о дистанционном проведении обрядов разговения в день Ураза-Байрам.

Ранее 5-tv.ru писал, как мусульмане отметили Ураза-байрам в прошлом году.