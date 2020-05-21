Налоговые послабления из-за корнавируса рассмотрели в Госдуме РФ

Госдума рассматривает инициативы президента и правительства о поддержке граждан и бизнеса. Первое чтение проходит документ о налоговом послаблении. Он, в частности, освобождает от уплаты НДС компании и индивидуальных предпринимателей, передающих безвозмездно медучреждениям необходимое оборудование и средства защиты для борьбы с инфекцией. Еще один пункт документа касается списания задолженности по беспроцентным кредитам.

«Предприятиям предоставляются кредиты на то, чтобы они могли платить зарплату, но у предприятий могут возникнуть сложности с возвратом этих кредитов. Эту сумму предлагается списать, но списание любой суммы — это возникает выгода, с которой тоже надо было платить налог. Вот эту проблему в данном законе также предлагается решить», — пояснил председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Во втором, основном чтении депутаты рассматривают законопроект, который дает право наиболее пострадавшим от пандемии компаниям расторгать договор аренды без штрафных санкций.

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