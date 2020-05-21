Следственный комитет в Петербурге начал проверку объявления о продаже ребенка. Предложение появилось на популярном сайте накануне. Мужчина по имени Сергей пытался передать «в хорошие руки» собственного сына. Мальчика он обозначил как «домашнего питомца» и «маленького вредителя», который любит врать, воровать и не уважает старших.

Подобная сделка не укрылась от внимания детского омбудсмена города. Анна Митянина посчитала, что это нарушает права ребенка, и обратилась в полицию. Интернет-сервис объявлений публикацию быстро удалил. В администрации сайта считают, что это была неудачная шутка или современный способ воспитать непослушного сына.