В предложении, появившемся на популярном сайте, мужчина пытался передать «в хорошие руки» собственного сына.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Vladimir Godnik, 5-tv.ru

Следственный комитет в Петербурге начал проверку объявления о продаже ребенка. Предложение появилось на популярном сайте накануне. Мужчина по имени Сергей пытался передать «в хорошие руки» собственного сына. Мальчика он обозначил как «домашнего питомца» и «маленького вредителя», который любит врать, воровать и не уважает старших.

Подобная сделка не укрылась от внимания детского омбудсмена города. Анна Митянина посчитала, что это нарушает права ребенка, и обратилась в полицию. Интернет-сервис объявлений публикацию быстро удалил. В администрации сайта считают, что это была неудачная шутка или современный способ воспитать непослушного сына.

 

 

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