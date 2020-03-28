Светлана Лобода и лидер Rammstein. Что известно об их связи?

Светлана Лобода похвасталась фото в розовой шубе Тилля Линдемана. Неужели звездная пара меняется вещами? Как проводят время вместе фронтмен Rammstein и украинская «Суперзвезда»? И на что готов Линдеманн ради Лободы? Только в программе «Светская Хроника»!

Фанаты давно приписывают Светлане Лободе звездный роман с Тиллем Линдеманном и даже уверены, что ее дочь Тильда — ребенок от этого союза. Сама звезда только подогревает интерес к этой теме. То приедет на концерт группы Линдеманна, то снимется в его клипе, а теперь выложила очередное фото, на котором артисты в одной и той же шубе. Подобное поведение свойственно людям в отношениях.

«Я считаю, что я не буду это комментировать. Кто как говорит — неважно. Важно жить и кайфовать!», — высказалась Лобода в комментарии программе «Светская хроника».

«Суперзвезда» познакомилась с фронтменом группы Rammstein в Баку, на международном музыкальном фестивале в 2017 году. Тогда они не скрывали своих чувств и везде ходили вместе.

«Тилль и Светлана были вместе день и ночь. Но что случается в Баку, остается в Баку», — рассказал друг Линдеманна.

Продюсер Лободы и ее подруга Нателла Крапивина тоже не делится всеми подробностями:

«Вести закрытую, частную жизнь. Это нормально. Артисты тоже имеют на это право. Каждый человек сам для себя определяет, какой образ жизни ему вести, чем делиться с аудиторией».

Но даже после рождения ребенка Светлана Лобода не подтвердила информацию о своих отношениях с Тиллем. А ведь он бросает все дела, чтобы вместе отпраздновать день рождения певицы в узком кругу или забрать Лободу из больницы после операции.

«Мне кажется, что любая женщина мечтает, чтобы отцом ее ребенка был Тилль. Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что-то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш в жизни. Он очень заботливый», — делится Лобода.

Недавно Линдеманн снял Лободу в очень откровенной сцене в своем клипе, чем только подтвердил предположения поклонников об их интимной связи.

Поговаривают, звезды даже совместили концертный график, чтобы проводить вместе больше времени. 6 марта Тилль Линдеман и Светлана Лобода воссоединились в Киеве, где музыкант давал концерт. А после катался на карусели в городе Припяти, около Чернобыльской АЭС.

А Светлана Лобода уже вовсю готовится к турне по Германии. Кажется, темпераментная «Суперзвезда» и брутальный металлист буквально созданы друг для друга.