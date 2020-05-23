Видео: Сердобольная ворона помогла неторопливому ежику перейти через дорогу

Житель Латвии опубликовал в сети необычную видеозапись, которая за пару дней собрала тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Необычных пешеходов заметили водители на одной из трасс в Латвии. Ворона помогла ежику перейти через дорогу. Колючий лесной житель явно не понимал, что находится в опасном месте, пытался свернуться в клубок. Но умная птица подталкивала нерасторопного зверя и не успокоилась, пока не довела ежа до обочины. По словам водителя, только убедившись, что колючий пешеход в безопасности, ворона улетела.

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