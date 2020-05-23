Видео: Сердобольная ворона помогла неторопливому ежику перейти через дорогу

Необычных пешеходов заметили водители на одной из трасс в Латвии. Ворона помогла ежику перейти через дорогу. Колючий лесной житель явно не понимал, что находится в опасном месте, пытался свернуться в клубок. Но умная птица подталкивала нерасторопного зверя и не успокоилась, пока не довела ежа до обочины. По словам водителя, только убедившись, что колючий пешеход в безопасности, ворона улетела.