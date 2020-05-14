«Она идеальна»: сестра Кардашьян показала идеальную фигуру в сексуальном боди
Фанаты пришли в восторг от увиденного.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Фото, видео: Instagram @kendalljenner
Популярная американская модель, участница проекта «Семейство Кардашьян» — 24-х летняя Кендалл Дженнер заскучала в самоизоляции. Она выложила фото в сексуальном боди в своем профиле в Instagram, демонстрируя свою идеальную и стройную фигуру.
«Сделала себе макияж и прочее», — написала модель.
Подписчики восхитились красотой модели и засыпали ее комплиментами.
«Самая красивая из всех. Она великолепна, она идеальна»;
«Мне нравится макияж, который ты сделала, принцесса»;
«Великолепна»;
«Как кукла», — написали фанаты.
Фолловеры Кендалл всегда восхищаются ее естественной красотой. Даже на этом снимке на девушке минимум макияжа, но она все равно выглядит потрясающе: идеальная смуглая кожа, черные ресницы и подчеркнутые скулы.
Кендалл Дженнер начала карьеру модели в 13 лет. Она снималась для популярных молодежных журналов, таких как OK! и TeenProm. Девушка украшала обложки «Teen Vogue», «Seventeen», Looks, Raine, GenLux, Flavour Magazine, GoGirl и Miss Vogue Australia.
Кендалл также участвует в показах мировых дизайнеров и рекламирует одежду популярных брендов.
В 2017 году она была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии Forbes. Она обогнала Жизель Бундхен, возглавлявшую этот список последние 15 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая из семейства Кардашьян — Кайли Дженнер рассказала о главном изъяне своего тела.
Читайте также
66%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?