Популярная американская модель, участница проекта «Семейство Кардашьян» — 24-х летняя Кендалл Дженнер заскучала в самоизоляции. Она выложила фото в сексуальном боди в своем профиле в Instagram, демонстрируя свою идеальную и стройную фигуру.

«Сделала себе макияж и прочее», — написала модель.

Instagram @kendalljenner

Подписчики восхитились красотой модели и засыпали ее комплиментами.

«Самая красивая из всех. Она великолепна, она идеальна»;

«Мне нравится макияж, который ты сделала, принцесса»;

«Великолепна»;

«Как кукла», — написали фанаты.

Фолловеры Кендалл всегда восхищаются ее естественной красотой. Даже на этом снимке на девушке минимум макияжа, но она все равно выглядит потрясающе: идеальная смуглая кожа, черные ресницы и подчеркнутые скулы.

Кендалл Дженнер начала карьеру модели в 13 лет. Она снималась для популярных молодежных журналов, таких как OK! и TeenProm. Девушка украшала обложки «Teen Vogue», «Seventeen», Looks, Raine, GenLux, Flavour Magazine, GoGirl и Miss Vogue Australia.

Кендалл также участвует в показах мировых дизайнеров и рекламирует одежду популярных брендов.

В 2017 году она была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии Forbes. Она обогнала Жизель Бундхен, возглавлявшую этот список последние 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая из семейства Кардашьян — Кайли Дженнер рассказала о главном изъяне своего тела.