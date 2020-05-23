Часто многим девушкам снятся бывшие возлюбленные, хотя вы с ними уже давно не выходили на связь и не поддерживаете общение. Может, у вас уже даже новый молодой человек, и вы с ним очень счастливы. Такие сны всегда интригуют и заставляют задуматься, почему мне приснилась моя первая любовь или экс-бойфренд?

Сомнолог и автор книг о сновидениях Лори Левенберг объясняет — такой сон не обязательно отражает то, что происходит между вами, а скорее то, что происходит у вас на душе. Об этом сообщает Elle.ru.

Приснился объект первой любви

Если вам снится ваша первая любовь, это значит, что вы скучаете по тому сильному чувству. Вам не хватает определенных эмоций, которые вы испытывали во время ваших отношений: бабочки в животе, головокружение и переживания от встреч, счастливая улыбка во все лицо после поцелуя и так далее.

«Объект первой любви проецирует эти чувства в психике, и потому будет сниться, когда, например, ваши нынешние отношения утратили былую страсть, или когда вы засиделись в одиночестве. Так подсознание напоминает, что способно чувствовать, и мягко подталкивает вас к тому, чтобы найти того, кто поможет вернуть эти эмоции или сделать что-то для подзарядки существующих отношений», — объясняет Левенберг.

Снится тот, с кем вы расстались совсем недавно

Если ваш сон побеспокоил экс-бойфренд или бывший муж, с которым вы совсем недавно расстались, значит ваше сознание пытается оценить произошедшее событие. Понять: хорошо вам без него или плохо, нужен ли вам этот человек в жизни и так далее. Нужно ответить себе на некоторые вопросы, чтобы в последующем вас не беспокоил во снах бывший молодой человек.

«Каким был ваш разрыв? Вы рады, что все закончилось, или хотели бы снова быть вместе? С чем связаны ваши мысли об этом? С надеждой? Гневом? Чувством вины? Разобравшись в причинах, вам будет легче освободиться от навязчивых воспоминаний — пусть даже ради этого придется встретиться с бывшим для серьезного разговора», — советует сомнолог.

Бывший парень во сне просит вернуться

Если вам снится, как ваш экс-бойфренд просит вернуть отношения и извиняется перед вами, то, скорее всего, ваше подсознание этого хочет. Хоть вы и пытаетесь отрицать обратное, однако вы еще надеетесь на возобновление отношений с ним.

«К сожалению, правда в том, что этого хочет не он, а вы. Это вы настойчиво мечтаете об этом, стесняясь признаться самой себе, что никак не отмените мысленные прогоны сценария «Как бы это могло быть». А это, тем не менее, единственно верный путь к «выздоровлению», — рассказал Левенберг.

Экс-бойфренд «отшил» вас во сне

В такой ситуации сомнолог советует вам обрадоваться, понять и принять, что ваши отношения окончены, и в этом нет ничего страшного. Если ваш бывший говорит вам во сне — «нет», значит именно это вы и должны сказать сами себе.

«Хотя этот сон из разряда печальных, он имеет положительное воздействие. Услышав от него: „Я ухожу“, тогда как вы страстно хотите, чтобы он остался, знайте, подсознание опять же старается вернуть вас к реальности. Толкуйте этот сон как разговор с самой собой: то, что говорит ваш „экс“, вы должны сказать себе — твердо и решительно», — говорит Левенберг.

Приснился секс с бывшим

Если вам снится секс с «экс», то, скорее всего, вы еще не отпустили отношения с ним, и хотите все вернуть. Однако если вы расстались с молодым человеком давно, и крайне удивились такому сну, значит, что вы примирились с произошедшим и готовы идти дальше. Ваш роман закончен, выяснения отношений — тоже, вы больше не корите себя, а принимаете пережитое как часть своего прошлого, взамен приобретая опыт.

Он снова бросил вас во сне

Если вы расстались совсем недавно, то скорее всего такой сон означает, что вы еще переживаете и не можете отпустить бывшего возлюбленного. Однако если ваши отношения прекратились давно, то, скорее всего, такой сон передает вашу озабоченность по поводу других проблемных ситуаций в жизни. Возможно, вас уволили с работы или вы потеряли подругу.

Если вы увидели во сне то, что раздражало в бывшем

Такой сон — важный звоночек. Возможно, в нынешнем бойфренде вы видите черты, которые были в бывшем парне и сильно вас раздражали. Либо у вашего возлюбленного есть другие вредные привычки, не нравящиеся вам.

«Подсознание хранит все и ничего не забывает, — настаивает Левенберг. — Если новый бойфренд чем-то похож на бывшего, чьи не слишком положительные привычки стали причиной разлуки, подсознание найдет способ обратить внимание на имеющуюся проблему», — объясняет сомнолог.

Приснилось, что бывший попал в опасность, а вы пытаетесь помочь

Если вам снится подобный сон, значит вы сделали определенные выводы для себя, стали сильнее и увереннее. Отношения помогли вам получить нужный опыт.

«Это может быть связано с тем, что отношения преподали вам ценный урок, который следует учесть на будущее. Что-то из прошлого следует „спасти“, потому что это вам на пользу», — рассказывает Левенберг.

Приснилось, что бывший попал в опасность, а вы не хотите его спасти

Это означает, что вы избавляетесь от болезненного переживания по поводу того, что вас отвергли. Опасность, с которой столкнулся ваш бывший парень — ваша психика, пытающаяся избавиться от прошлого.

Вы убиваете во сне своего экс-возлюбленного

Такой сон — предвестник хорошего. Значит, вы готовы распрощаться с прошлыми отношениями и готовы к новой любви.

«Считайте его знаком, что пора сделать все от вас зависящее, чтобы положить конец любой обиде или разочарованию, которые остались на душе», — советует эксперт.

Бывший убивает вас во сне

В таком случае нужно задуматься, что «убили» в вас эти отношения? Может, сделали вас уязвимее и восприимчивее? Отняли уверенность в себе? Если это действительно так, то нужно проделать работу над собой, чтобы вернуть себя, свой характер и силы.

Вам снится совместное времяпровождение с семьей бывшего парня

Это означает, что вам тяжело оставить позади ваш совместный отдых, быт. Вы привыкли часто проводить время со своим бывшим парнем, и теперь вам этого не хватает.

«Это очень типичное явление. Когда курильщик со стажем бросает курить, ему снится, что он все еще курит. Повседневный и комфортный быт, к которому вы привыкли, испарился вместе с бывшим. Со временем подобные сны сойдут на нет, а на смену прежнему быту и привычкам придут новые», — успокаивает Левенберг.

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