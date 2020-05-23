«Заплатите!» — Виктория Боня согласна терпеть унижения на ток-шоу за деньги
Экс-участница «Дома-2» выступила с очередным заявлением про коронавирус.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сделала очередное заявление по поводу ситуации с коронавирусом в Instagram. На этот раз звезда не стала говорить о возможной связи вышек 5G с распространением COVID-19, зато упомянула о принудительной вакцинации граждан, которую государства могут ввести после изобретения лекарства.
«Вакцинация от коронавируса должна быть исключительно добровольной. В случае появления вакцины с доказанной эффективностью, каждый должен сам принимать решение», — заявила фотомодель.
Виктория Боня утверждает, что в настоящий момент она читает много западной литературы и смотрит документальные фильмы про коронавирус, поэтому «в теме». В связи с этим к знаменитости постоянно обращаются различные телеканалы с предложением выступить в студиях их программ.
Однако экс-участница «Дома-2» уверена, на ток-шоу ей и слова не дадут сказать. Ведь после некоторых заявлений Виктории Бони по поводу COVID-19 на нее обрушился шквал критики.
«Я знаю, там будут сидеть проплаченные эксперты. Они не дадут мне сказать и слова, будут орать в параллель. Именно поэтому я говорю: если вы хотите, чтоб я выступила, тогда заплатите мне деньги. Раз уж вы будете меня там полоскать, заплатите! Чтоб хотя бы я знала, что я просто так это не буду делать», — высказалась по этому поводу теледива.
15 мая 40-летняя Виктория Боня рассказала, что ее выгнали из бутика в одном из крупных торговых центров в Монако из-за отсутствия маски. Фотомодель утверждает, что ей в данном средстве индивидуальной защиты трудно дышать.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина сравнила Викторию Боню с мышью из-за позиции по коронавирусу.
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