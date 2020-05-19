Бородина сравнила Боню с мышью из-за позиции по коронавирусу

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина выступила с жесткой критикой в адрес блогеров, которые дают советы по охране здоровья в разгар пандемии коронавируса, не будучи медиками, а некоторые и вовсе отрицают существование и опасность COVID-19. Гневный пост об этом звезда написала в Instagram.

«Откровенные сектантские приемчики, то про дистанционное обучение, что всех детей хотят идиотами сделать, то про вышки и чипирование! Призывают идти и обнимать болеющего коронавирусом, потому что этот вирус, по их мнению, чушь собачья! Я бы всех этих хайпожоров к ответственности бы привлекала!» — возмущенно написала Бородина.

Instagram @borodylia

В комментариях ей напомнили о Виктории Боне, которая также транслирует идеи отказа от ношения маски в разгар пандемии коронавируса. На это кто-то из подписчиков призвал оставить Боню в покое, так как она «в развитии». Бородина не удержалась и написала язвительный ответ по поводу ведущей и ее взглядов.

«Наконец-то она в развитие ударилась. Столько лет не то развивала. Главное в таком вопросе сделать умный вид и глаза мышки, какающей в дупле!» — заметила Бородина.

Ведущая «Орла и решки» пока никак не отреагировала на оскорбление. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Викторию Боню выгнали из магазина в Монако за отсутствие маски. Звезда пожаловалась на этот досадный инцидент поклонникам в соцсети.