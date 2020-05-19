Бородина сравнила Боню с мышью из-за позиции по коронавирусу

Ведущая отчитала всех, кто дает советы в пандемию по медицине, не будучи врачом, а также не верит в опасность COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @borodylia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина выступила с жесткой критикой в адрес блогеров, которые дают советы по охране здоровья в разгар пандемии коронавируса, не будучи медиками, а некоторые и вовсе отрицают существование и опасность COVID-19. Гневный пост об этом звезда написала в Instagram.

«Откровенные сектантские приемчики, то про дистанционное обучение, что всех детей хотят идиотами сделать, то про вышки и чипирование! Призывают идти и обнимать болеющего коронавирусом, потому что этот вирус, по их мнению, чушь собачья! Я бы всех этих хайпожоров к ответственности бы привлекала!» — возмущенно написала Бородина.

Instagram @borodylia

В комментариях ей напомнили о Виктории Боне, которая также транслирует идеи отказа от ношения маски в разгар пандемии коронавируса. На это кто-то из подписчиков призвал оставить Боню в покое, так как она «в развитии». Бородина не удержалась и написала язвительный ответ по поводу ведущей и ее взглядов.

«Наконец-то она в развитие ударилась. Столько лет не то развивала. Главное в таком вопросе сделать умный вид и глаза мышки, какающей в дупле!» — заметила Бородина.

Ведущая «Орла и решки» пока никак не отреагировала на оскорбление. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Викторию Боню выгнали из магазина в Монако за отсутствие маски. Звезда пожаловалась на этот досадный инцидент поклонникам в соцсети.

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 мая
В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии коронавируса
19 мая
Точка «ковидного» невозврата: разрушит ли пандемия Евросоюз
19 мая
Мишустин после болезни вернулся к исполнению своих обязанностей
19 мая
Инфекционист Минздрава спрогнозировала развитие ситуации с COVID-19
19 мая
Обдуманное потребление? Как пандемия COVID-19 изменила привычки россиян
19 мая
Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая
19 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
19 мая
Курьерская доставка за время пандемии СОVID-19 выросла в разы. Что чаще заказывают россияне?
19 мая
Дональд Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
19 мая
Мы спасены? В США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях

Читайте также

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
72.39
-0.59 79.17
0.23
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги

Последние новости

14:56
Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года
14:37
Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома
14:20
Глава сельсовета грубо послала односельчан за желание установить памятную табличку
14:03
Подозреваемая в убийстве сына мать раскрыла причины зверского поступка
13:51
Бородина сравнила Боню с мышью из-за позиции по коронавирусу
13:41
Мэр сахалинского города вновь попался на незаконной охоте

Сейчас читают

«Какой тут аромат!» — Галкин показал «святая святых» в замке Пугачевой
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок