Рано утром Алексей Потапенко трогательно поздравил жену в соцсетях с годовщиной.

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Фото, видео: Instagram @realpotap

Алексей Потапенко, известный под сценическим псевдонимом Потап в дуэте «Потап и Настя» поздравил свою супругу Настю Каменских с ситцевой свадьбой. Пара поженилась ровно год назад — 23 мая 2019 года, артисты до последнего момента скрывали свои отношения. Торжество прошло в одном из киевских ресторанов. Сегодня на своей странице в Instagram артист и продюсер выложил теперь уже архивный снимок, на котором запечатлен свадебный поцелуй жениха и невесты.

«Первая годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю. Спасибо тебе», — написал Алексей Потапенко.

Instagram @realpotap

К поздравлениям присоединились десятки поклонников популярного украинского дуэта, и в числе первых, в частности, оказалась и Лолита Милявская.

«Очень красивые! Долгой и прекрасной совместной жизни вам!»

«Семейного счастья, любви, взаимопонимания! Какая красивая пара, глаз не оторвать!»

«Как приятно видеть! Еще по 100 раз такой годовщины вам!»

«Поздравляю. Это незабываемое мероприятие 2019 года», — пишут фанаты Потапа и Насти.

Недавно, как писал 5-tv.ru, пошел слух, что в отношениях Потапенко и Каменских не все гладко и супруги якобы находятся на грани развода. Анастасия опровергла эти домыслы, заявив, что они с мужем — «сердце, которое бьется в унисон».

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