Потап и Настя отмечают ситцевую свадьбу — фото
Рано утром Алексей Потапенко трогательно поздравил жену в соцсетях с годовщиной.
Закрыть
Смотрите также:
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @realpotap
Алексей Потапенко, известный под сценическим псевдонимом Потап в дуэте «Потап и Настя» поздравил свою супругу Настю Каменских с ситцевой свадьбой. Пара поженилась ровно год назад — 23 мая 2019 года, артисты до последнего момента скрывали свои отношения. Торжество прошло в одном из киевских ресторанов. Сегодня на своей странице в Instagram артист и продюсер выложил теперь уже архивный снимок, на котором запечатлен свадебный поцелуй жениха и невесты.
«Первая годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю. Спасибо тебе», — написал Алексей Потапенко.
К поздравлениям присоединились десятки поклонников популярного украинского дуэта, и в числе первых, в частности, оказалась и Лолита Милявская.
«Очень красивые! Долгой и прекрасной совместной жизни вам!»
«Семейного счастья, любви, взаимопонимания! Какая красивая пара, глаз не оторвать!»
«Как приятно видеть! Еще по 100 раз такой годовщины вам!»
«Поздравляю. Это незабываемое мероприятие 2019 года», — пишут фанаты Потапа и Насти.
Недавно, как писал 5-tv.ru, пошел слух, что в отношениях Потапенко и Каменских не все гладко и супруги якобы находятся на грани развода. Анастасия опровергла эти домыслы, заявив, что они с мужем — «сердце, которое бьется в унисон».
Читайте также
41%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?