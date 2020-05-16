«Мы — одно сердце!» — Каменских ответила на слухи о разрыве с Потапом
Звезда утверждает, что в ее личной жизни все идеально.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Звезда поп-сцены Настя Каменских опровергла слухи о том, что ее отношения с супругом — известным продюсером Потапом (Алексеем Потапенко — Прим.ред) — находятся на грани развала.
В одном из последних интервью звезда решительно заявила, что в ее семье царят мир и спокойствие. Более того, Настя призналась: она никогда не встречала человека столь ранимого, нежного, понимающего и доброго как Потап, поэтому не представляет, как с ним можно ругаться.
«Мы с Лешей — сердце, которое бьется в унисон. Мы — одно целое, поэтому у нас совпадают интересы, взгляды на жизнь, вкусы», — цитирует Starhit известную певицу.
Отвечая на вопрос, не боится ли Настя потерять столь прекрасного мужчину, звезда лишь отрицательно покачала головой. Каменских пояснила, что и не думала ревновать мужа к другим артисткам или фанаткам, поскольку уверена в нем на 100%.
«Мне нравится, когда по моему мужчине все сходят с ума. Мне это приятно, ведь это показывает, какой он у меня классный. Я — красивая девочка, поэтому не переживаю и не ревную. Считаю, что человек должен быть свободен», — подытожила звезда.
Украинский дуэт «Потап и Настя» сформировался в далеком 2006 году. Музыкальный продюсер, режиссер и сценарист Алексей Потапенко пригласил юную Настю Каменских поучаствовать в необычном проекте и та согласилась. Совместное творчество объединило музыкантов на 11,5 лет. Затем каждый из них принял решение начать сольную карьеру под никами ПТП и NK.
Вопреки опасениям поклонников дуэта, звезды недолго пробыли в разлуке: 23 мая 2019 года они сыграли свадьбу. Такого поворота не ожидал никто. Как выяснилось позже, женатый Потап безнадежно влюбился в подопечную и тайно с ней встречался. Однако долго скрывать чувства не смог. Разведясь с бывшей супругой, продюсер сделал предложение красотке, от которого она, к счастью, не отказалась.
Ранее 5-tv.ru рассказал, за какой проступок Потап запустил пультом в Настю Каменских.
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