Звезда утверждает, что в ее личной жизни все идеально.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Звезда поп-сцены Настя Каменских опровергла слухи о том, что ее отношения с супругом — известным продюсером Потапом (Алексеем Потапенко — Прим.ред) — находятся на грани развала.

В одном из последних интервью звезда решительно заявила, что в ее семье царят мир и спокойствие. Более того, Настя призналась: она никогда не встречала человека столь ранимого, нежного, понимающего и доброго как Потап, поэтому не представляет, как с ним можно ругаться.

«Мы с Лешей — сердце, которое бьется в унисон. Мы — одно целое, поэтому у нас совпадают интересы, взгляды на жизнь, вкусы», — цитирует Starhit известную певицу.

Отвечая на вопрос, не боится ли Настя потерять столь прекрасного мужчину, звезда лишь отрицательно покачала головой. Каменских пояснила, что и не думала ревновать мужа к другим артисткам или фанаткам, поскольку уверена в нем на 100%.

«Мне нравится, когда по моему мужчине все сходят с ума. Мне это приятно, ведь это показывает, какой он у меня классный. Я — красивая девочка, поэтому не переживаю и не ревную. Считаю, что человек должен быть свободен», — подытожила звезда.

Instagram @kamenskux

Украинский дуэт «Потап и Настя» сформировался в далеком 2006 году. Музыкальный продюсер, режиссер и сценарист Алексей Потапенко пригласил юную Настю Каменских поучаствовать в необычном проекте и та согласилась. Совместное творчество объединило музыкантов на 11,5 лет. Затем каждый из них принял решение начать сольную карьеру под никами ПТП и NK.

Вопреки опасениям поклонников дуэта, звезды недолго пробыли в разлуке: 23 мая 2019 года они сыграли свадьбу. Такого поворота не ожидал никто. Как выяснилось позже, женатый Потап безнадежно влюбился в подопечную и тайно с ней встречался. Однако долго скрывать чувства не смог. Разведясь с бывшей супругой, продюсер сделал предложение красотке, от которого она, к счастью, не отказалась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за какой проступок Потап запустил пультом в Настю Каменских.

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