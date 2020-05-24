Алиханов ответил на слова советника Трампа о «кинжале в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал высказывание советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, назвавшего регион «кинжалом в сердце Европы», который превратили в якобы закрытую военную базу.

«Американская президентская администрация, как обычно, поверхностна в своих суждениях. Большинство их заявлений в части Калининградской области весьма далеки от реальности, что показывает низкую компетенцию таких советников», — цитирует главу региона ТАСС.

По словам Антона Алиханова, высказывания по поводу Калининграда и «закрытой военной базы», ничего кроме недоумения у администрации региона не вызывают.

Сегодня советник Дональда Трампа в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что бывший Кенигсберг мог бы стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой. Однако, по его словам, вместо этого российские власти якобы превратили город в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в американском Сенате Джим Джатрас заявил, что цель подобных действий очевидна — это подготовка к войне.