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«Цель очевидна — подготовка к войне»: экс-дипломат о выходе США из Договора по открытому небу

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Ниса Мурзанаева
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По мнению Джима Джатраса, американские военные и правительство «априори считают Россию врагом, которого нужно разбить».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds, 5-tv.ru

Бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате США Джим Джатрас в беседе с 5-tv.ru прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу.

«Этот договор сам по себе очень мал. Что он позволяет? Летать над США и США над Россией? Как будто у наших стран нет других возможностей разведки. Вопрос в другом. Это часть общей структуры договоренностей, которые служили страховкой стабильности наших двусторонних отношений и мирного развития в целом в мире», — сказал бывший американский дипломат.

По словам Джима Джатраса, решение Дональда Трампа — это «часть систематического разрушения системы договоренностей». Он утверждает, что с американской стороны было уже много подобных примеров расторжения соглашений. Специалист считает — глава американского государства вот уже три года ведет планомерную политику в этом направлении.

«В 2016 году он говорил об улучшении отношений, но на практике он продолжает политику Обамы в точности. Он хочет уничтожить систему контроля над количеством вооружений, заодно и российско-американские отношения. <…> Цель такая, чтобы между Вашингтоном и Москвой не осталось никаких сдерживающих обязательств», — предположил эксперт.

По словам Джима Джатраса, американские военные и люди из правительства «априори считают Россию врагом, которого нужно разбить». Бывший дипломат полагает, что договоры вроде «Открытого неба» мешают Вашингтону преследовать свою цель.

«Цель очевидна. Это подготовка к войне. <…> Они хотят поставить Россию на то, что сами считают ее местом. Ни о каких позитивных взаимоотношениях с Москвой они не мечтают», — заявил Джатрас.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

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