«Что за сериал за окном?» — очевидцы в живую наблюдали перестрелку в Москве
Двое вышли из автомобиля и, спрятавшись за дверьми, открыли огонь из предметов похожих на автомат и пистолет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Соцсети
На месте перестрелки на юге Москвы возле жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе работают правоохранительные органы.
«Неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
Предварительно, участники перестрелки скрылись с места ЧП. Автомобили объявлены в розыск.
«Скрываются участники инцидента — „Мерседес“, „Форд“, „Тойота“», — сказал собеседник агентства.
Больше всего были шокированы жильцы комплекса, которые делятся кадрами перестрелки, снятых из собственных окон.
О пострадавших сообщений пока не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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