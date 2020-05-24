Двое вышли из автомобиля и, спрятавшись за дверьми, открыли огонь из предметов похожих на автомат и пистолет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Соцсети

На месте перестрелки на юге Москвы возле жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе работают правоохранительные органы. 

«Неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Предварительно, участники перестрелки скрылись с места ЧП. Автомобили объявлены в розыск.

«Скрываются участники инцидента — „Мерседес“, „Форд“, „Тойота“», — сказал собеседник агентства.

Больше всего были шокированы жильцы комплекса, которые делятся кадрами перестрелки, снятых из собственных окон.

О пострадавших сообщений пока не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Что за сериал за окном?» — очевидцы в живую наблюдали перестрелку в Москве

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5-tv.ru

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