На месте перестрелки на юге Москвы возле жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе работают правоохранительные органы.

«Неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Предварительно, участники перестрелки скрылись с места ЧП. Автомобили объявлены в розыск.

«Скрываются участники инцидента — „Мерседес“, „Форд“, „Тойота“», — сказал собеседник агентства.

Больше всего были шокированы жильцы комплекса, которые делятся кадрами перестрелки, снятых из собственных окон.

О пострадавших сообщений пока не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.