В «Домодедово» задержали дебоширов, устроивших драку на рейсе Сочи — Москва
Перепалка между пассажирами завязалась уже после того, как авиалайнер приземлился.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru
В столичном аэропорту Домодедово задержали двух пассажиров, которые устроили драку на борту самолета, следовавшего рейсом Сочи — Москва.
Конфликт произошел, когда борт уже приземлился. Словесная перепалка быстро переросла в рукопашную. На просьбы стюардов мужчины не реагировали. В итоге члены экипажа вызвали наряд полиции. Авидебоширов доставили в дежурную часть, где сейчас проводят проверку.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что
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