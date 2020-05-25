Перепалка между пассажирами завязалась уже после того, как авиалайнер приземлился.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

В столичном аэропорту Домодедово задержали двух пассажиров, которые устроили драку на борту самолета, следовавшего рейсом Сочи — Москва.

Конфликт произошел, когда борт уже приземлился. Словесная перепалка быстро переросла в рукопашную. На просьбы стюардов мужчины не реагировали. В итоге члены экипажа вызвали наряд полиции. Авидебоширов доставили в дежурную часть, где сейчас проводят проверку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный житель подмосковной Дубны учинил дебош на борту самолета, который готовился к вылету в столицу России из Симферополя.31-летний мужчина потребовал разместить его в бизнес-классе, несмотря на то, что его билет был куплен в «эконом». Бортпроводники отказали пассажиру в неоправданных привилегиях. После этого житель Подмосковья начал оскорблять членов экипажа воздушного судна

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