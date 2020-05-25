В столичном аэропорту Домодедово задержали двух пассажиров, которые устроили драку на борту самолета, следовавшего рейсом Сочи — Москва.

Конфликт произошел, когда борт уже приземлился. Словесная перепалка быстро переросла в рукопашную. На просьбы стюардов мужчины не реагировали. В итоге члены экипажа вызвали наряд полиции. Авидебоширов доставили в дежурную часть, где сейчас проводят проверку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.