Поклонники узнали мужа Валерии, но очень удивились его роскошной шевелюре.

«В парике?» — Фадеев шокировал фанатов видео поющего молодого Пригожина

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Продюсер Максим Фадеев задал задачку своим подписчикам в Instagram. Он предложил угадать, что за исполнитель поет на архивном видео, которое он выложил в сеть.

«Кто узнал этого артиста? Я в шоке!!!» — признался Фадеев.

 
 
 
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Кто узнал этого артиста? 😂😷 Я в шоке!!! 🥳

Публикация от  МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

Фанаты тоже были крайне удивлены, распознав в молодом человеке с шикарной шевелюрой юного мужа певицы Валерии. Многие не поверили, что он действительно так выглядел на заре карьеры, до того, как перепрофилировался в продюсеры.

«Пригожин

«Дядя Йося»

«Его трудно не узнать…»

«Пригожин? В парике?!»

«А какие волнистые и длинные волосы!» — удивлялись фанаты.

Правда, были у подписчиков и другие варианты ответа. Некоторые заподозрили, что это сам Фадеев, кому-то померещился Майкл Джексон, а кто-то даже узрел в певце лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского. В любом случае сюрприз удался Фадееву на славу.

Сам Пригожин пока никак не отреагировал на привет из прошлого от коллеги по цеху. Он сейчас слишком занят тяжбами с другими артистами, которые высмеяли его попытку заступиться за бедствующих в пандемию коронавируса людей творческих профессий. Как писал 5-tv.ru, Иосиф Пригожин отчитал Лепса, Шнурова и Лозу.

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