«В парике?» — Фадеев шокировал фанатов видео поющего молодого Пригожина
Поклонники узнали мужа Валерии, но очень удивились его роскошной шевелюре.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Продюсер Максим Фадеев задал задачку своим подписчикам в Instagram. Он предложил угадать, что за исполнитель поет на архивном видео, которое он выложил в сеть.
«Кто узнал этого артиста? Я в шоке!!!» — признался Фадеев.
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Фанаты тоже были крайне удивлены, распознав в молодом человеке с шикарной шевелюрой юного мужа певицы Валерии. Многие не поверили, что он действительно так выглядел на заре карьеры, до того, как перепрофилировался в продюсеры.
«Пригожин!»
«Дядя Йося»
«Его трудно не узнать…»
«Пригожин? В парике?!»
«А какие волнистые и длинные волосы!» — удивлялись фанаты.
Правда, были у подписчиков и другие варианты ответа. Некоторые заподозрили, что это сам Фадеев, кому-то померещился Майкл Джексон, а кто-то даже узрел в певце лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского. В любом случае сюрприз удался Фадееву на славу.
Сам Пригожин пока никак не отреагировал на привет из прошлого от коллеги по цеху. Он сейчас слишком занят тяжбами с другими артистами, которые высмеяли его попытку заступиться за бедствующих в пандемию коронавируса людей творческих профессий. Как писал 5-tv.ru, Иосиф Пригожин отчитал Лепса, Шнурова и Лозу.
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