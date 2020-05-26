Британская Кардашьян опубликовала эротичное фото из постели
Instagram британской модели переполнен откровенными фотографиями.
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Фото, видео: Instagram @demirose
«Британская Кардашьян» — модель Деми Роуз, которая впечатляет фанатов своими формами, решила совсем свести поклонников с ума. Она опубликовала в своем профиле в Instagram откровенный снимок, демонстрирующий все ее аппетитные округлости. Деми позирует лежа на кровати в одном нижнем белье телесного цвета. Причем модель расположилась в такой позе, что пол фотографии занимает ее попа. В руках у Деми плюшевый медвежонок.
«Я слишком стара для медвежат?» — поинтересовалась модель.
Реакцию фанатов Деми Роуз не сложно угадать. Они как всегда восхитились фигурой модели, некоторые из подписчиков даже оставили немного пошлые комментарии.
«Очень горячо»;
«О да, детка»;
«Я хочу кусочек тебя»;
«Все, что я могу сказать — потрясающе», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Деми Роуз принарядилась для неизвестного возлюбленного.
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