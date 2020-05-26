Британская Кардашьян опубликовала эротичное фото из постели

«Британская Кардашьян» — модель Деми Роуз, которая впечатляет фанатов своими формами, решила совсем свести поклонников с ума. Она опубликовала в своем профиле в Instagram откровенный снимок, демонстрирующий все ее аппетитные округлости. Деми позирует лежа на кровати в одном нижнем белье телесного цвета. Причем модель расположилась в такой позе, что пол фотографии занимает ее попа. В руках у Деми плюшевый медвежонок.

«Я слишком стара для медвежат?» — поинтересовалась модель.

Instagram @demirose

Реакцию фанатов Деми Роуз не сложно угадать. Они как всегда восхитились фигурой модели, некоторые из подписчиков даже оставили немного пошлые комментарии.

«Очень горячо»;

«О да, детка»;

«Я хочу кусочек тебя»;

«Все, что я могу сказать — потрясающе», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Деми Роуз принарядилась для неизвестного возлюбленного.