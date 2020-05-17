«Жди меня»: Деми Роуз принарядилась для неизвестного возлюбленного

«Британская Кардашьян» — модель Деми Роуз — вновь не сжалилась над фанатами и выложила пикантное фото в своем профиле в Instagram.

На снимке сексуальная модель предстала в обтягивающем платье с вырезами на талии и глубоким декольте. Наряд максимально откровенен и акцентирует внимание на пышных формах Дtми.

«Жди меня», — подписала фото модель.

Instagram @demirose

Фанаты пришли в восторг от увиденного на фото и поспешили выразить свои эмоции в комментариях.

«Вы ураган чувственности»;

«Я бы не отказался съесть вас на завтрак»;

«Моя кукла барби»;

«Ты выглядишь великолепно», — написали подписчики.

25-летняя Деми Роуз далеко не классическая модель: ее параметры далеки от 90-60-90. Девушка не большого роста, у нее узкая талия и пышные формы. Однако это не помешало ей стать одной из самых популярных моделей в Великобритании.

Дэми радует фанатов не только снимками в глянцевых журналах. Она также выкладывает горячие фото в своем профиле в Instagram. У модели уже 14 миллионов подписчиков, и кажется, это далеко не предел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Деми Роуз показала грудь в благодарность подписчикам.