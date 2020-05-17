«Жди меня»: Деми Роуз принарядилась для неизвестного возлюбленного
Новый лук от «британской Кардашьян» поклонники оценили по высшему разряду. Был ли среди комментаторов тот самый «счастливчик» история умалчивает.
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Фото, видео: Instagram @demirose
«Британская Кардашьян» — модель Деми Роуз — вновь не сжалилась над фанатами и выложила пикантное фото в своем профиле в Instagram.
На снимке сексуальная модель предстала в обтягивающем платье с вырезами на талии и глубоким декольте. Наряд максимально откровенен и акцентирует внимание на пышных формах Дtми.
«Жди меня», — подписала фото модель.
Фанаты пришли в восторг от увиденного на фото и поспешили выразить свои эмоции в комментариях.
«Вы ураган чувственности»;
«Я бы не отказался съесть вас на завтрак»;
«Моя кукла барби»;
«Ты выглядишь великолепно», — написали подписчики.
25-летняя Деми Роуз далеко не классическая модель: ее параметры далеки от 90-60-90. Девушка не большого роста, у нее узкая талия и пышные формы. Однако это не помешало ей стать одной из самых популярных моделей в Великобритании.
Дэми радует фанатов не только снимками в глянцевых журналах. Она также выкладывает горячие фото в своем профиле в Instagram. У модели уже 14 миллионов подписчиков, и кажется, это далеко не предел.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Деми Роуз показала грудь в благодарность подписчикам.
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