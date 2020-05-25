«Шик, стать, порода»: Скулкина в обтягивающем красном платье позирует на крыше дома

Актриса Екатерина Скулкина в последнее время выглядит на все 100%. Она радует подписчиков позитивными и солнечными снимками, а они в свою очередь отмечают, что артистка молодеет и хорошеет с каждым днем.

Так, Екатерина опубликовала в своем профиле в Instagram серию новых снимков в ярком наряде. На фото актриса позирует на крыше здания в красном платье, подчеркивающем ее фигуру. У Скулкиной красивый, женственный макияж, прическа в виде легких локонов, а в ушах — серьги в форме цветов. Ноги украшают туфли-лодочки в тон платью.

Instagram @eskulkina

Подписчики восхитились образом Екатерины Скулкиной и поспешили наградить ее множеством комплиментов.

«Сказка! Прекрасные фото, шикарная Екатерина и красивое платье»;

«Ах, хороша чертовка»;

«Очень-очень эффектно… Шик, стать, порода»;

«Это то, на что хочется смотреть»;

«Девушка в красном — прекрасна», — написали пользователи.

Недавно Екатерина Скулкина скинула 20 килограммов и заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом. По словам актрисы, она активно занимается спортом и следит за своим питанием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви.