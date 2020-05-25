«Шик, стать, порода»: Скулкина в обтягивающем красном платье позирует на крыше дома
Подписчики отмечают, что артистка хорошеет и молодеет с каждым днем.
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Фото, видео: Instagram @eskulkina, @evgeniyashestopal
Актриса Екатерина Скулкина в последнее время выглядит на все 100%. Она радует подписчиков позитивными и солнечными снимками, а они в свою очередь отмечают, что артистка молодеет и хорошеет с каждым днем.
Так, Екатерина опубликовала в своем профиле в Instagram серию новых снимков в ярком наряде. На фото актриса позирует на крыше здания в красном платье, подчеркивающем ее фигуру. У Скулкиной красивый, женственный макияж, прическа в виде легких локонов, а в ушах — серьги в форме цветов. Ноги украшают туфли-лодочки в тон платью.
Подписчики восхитились образом Екатерины Скулкиной и поспешили наградить ее множеством комплиментов.
«Сказка! Прекрасные фото, шикарная Екатерина и красивое платье»;
«Ах, хороша чертовка»;
«Очень-очень эффектно… Шик, стать, порода»;
«Это то, на что хочется смотреть»;
«Девушка в красном — прекрасна», — написали пользователи.
Недавно Екатерина Скулкина скинула 20 килограммов и заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом. По словам актрисы, она активно занимается спортом и следит за своим питанием.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви.
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