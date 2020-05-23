Актриса выложила в Instagram новый снимок, который заставил фанатов подозревать, что у Екатерины появился возлюбленный.

Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Фото: Instagram @eskulkina

В режиме самоизоляции многие звезды жалуются на приобретенные лишние килограммы и на удручающее настроение. А вот актриса Екатерина Скулкина, наоборот, радует фанатов позитивными и «похорошевшими» снимками. В своем профиле в Instagram артистка выложила селфи, сделанное в машине, где она лучезарно улыбается. Причем выглядит Екатерина помолодевшей, счастливой и цветущей. Всему виной весна? Или любовь? Подпись к фото заставляет задуматься.

«Любовь — это то, что ты наживаешь впрок. Любовь — это единственный багаж, который ты сможешь взять с собой в ангельский поезд, потому что она не весит ничего. Любовь — это единственная валюта, которая ценится в раю. Любовь — это единственное родимое пятно на одинаковых душах, по которому мы, любящие, узнаем друг друга на небесах», — процитировала артистка писателя Олега Батлука в комментариях к фото.

Instagram @eskulkina

Подписчики оценили внешний вид Екатерины Скулкиной и отметили, что она очень хорошо выглядит и поспешили засыпать актрису комплиментами.

Недавно Екатерина Скулкина скинула 20 килограммов. По словам актрисы, она активно занимается спортом. Артистка часто демонстрирует в Instagram свои достижения, и судя фото можно сделать вывод, что она применяет различные виды физической нагрузки — от пилатеса до тягания тяжелых гирь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуголая Варнава и Скулкина в латексе исполнили соблазнительный танец.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 21%
71.88
0.96 78.44
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:02
ТОП-10 имен обладатели которых притягивают деньги
20:48
Видео: Квартира объята пламенем в многоэтажке в Петербурге, погибли два человека
20:34
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви
20:19
О таких спасительных свойствах бороды человечество еще не знало
20:05
«Бессмысленный базар»: Манукян назвал новое шоу Собчак очередным провалом
19:50
«Зовут, Леха! Требует Бузову» — захват заложников в Москве или комедия положений

Сейчас читают

«Зовут, Леха! Требует Бузову» — захват заложников в Москве или комедия положений
Астрологи объяснили, почему не складываются отношения с партнером
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок