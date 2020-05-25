Олег Газманов рассказал, как сохранить прекрасное тело к восьмому десятку

Через два года Олегу Газманову исполнится 70. Но разве можно, глядя на него, в это поверить? В чем секрет молодости артиста? Почему он ведет неправильный образ жизни? И как им с женой удается поддерживать страсть в отношениях? Только в программе «Светская хроника».

Недавно Олег Газманов выложил у себя на странице видео, где он танцует у бассейна в крошечных плавках. Ролик моментально разлетелся по интернету.

Пост собрал несколько тысяч восторженных комментариев. Поклонники буквально засыпали звезду комплиментами:

«Вот чтобы все наши русские мужчины так выглядели в такие годы! Супер! Мечта!»

«Олег, вы кумир. Здоровья вам! Паспорт врет, вам всего лишь 45».

Их можно понять. 68-летний музыкант находится в превосходной физической форме. Сам он уверяет — дело вовсе не в специальных диетах.

«Ну, во-первых, я неправильно питаюсь, я не высыпаюсь. Я веду нездоровый образ жизни. Ем что попало», — признался Газманов в интервью программе «Светская Хроника».

Певец делится: он никогда не сидит на месте. Каждую свободную минуту старается проводить в движении. При этом неважно, где он сейчас находится — на острове в Индийском океане или в заснеженных Альпах. Вряд ли вы застанете Олега лежащим на диване.

Своими полезными привычками артист заразил всю семью. Сын Филипп по качеству пресса уже вовсю догоняет знаменитого папу. А жена Марина давно стала верным компаньоном во всех приключениях.

Певец признается: именно любимая супруга — его главный источник вдохновения. Это ей он посвятил свои самые знаменитые песни о любви. Они вместе уже 23 года. Но пламя страсти с каждым годом разгорается все сильнее.

Газманов: «Надо чтобы подходили друг другу. Чтобы страсть была, а страсть — это не только спокойные отношения. А когда бурлит все. У нас до сих пор бурлит. Мы люди страстные».

Секрет семейного счастья от Газмановых: любить друг друга и идти на компромисс:

«Где-то я если с чем-то не согласен, то я жесткий. Если я накосячил и виноват, я признаю свои ошибки».

А еще — найти общее увлечение:

«Мы любим путешествовать. Самое главное, что за долгие годы, десятилетия уже, выяснили, что нас волнует и природа, и какая-то музыка. И мы нашли эти точки, и мы их используем».

Когда Олег решил завести на своем канале рубрику, посвященную здоровью, Марина полностью поддержала мужа. Ведь народ имеет право знать, как один из самых спортивных артистов нашей эстрады сохраняет бодрость духа и тела.

Певец уверен: чтобы поддерживать себя в тонусе, необязательно сутками потеть в спортзале. Главное, правильно подобранная методика:

«Я свою зарядку силовую делаю. Это буквально 14-15 минут в день. Это много?»

И, судя по всему, это работает. Своим примером Газманов доказал: физическая форма не зависит от цифры в паспорте. Сила воли, активный образ жизни и хорошая компания помогут в любом возрасте оставаться молодым не только душой, но и телом.