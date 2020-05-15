«Добрая фея»: супруга Эммануила Виторгана «наколдовала» корону в фотошопе

Семейство Виторгана-старшего увлеклось фотошопом в самоизоляции. На страничке Эммануила Гедеоновича появилось фото супруги Ирины после «колдовства» фотошопом. На снимке она предстала в ярком розовом платье и с длинными локонами. В руках у Ирины букет белых роз, а на голове красуется корона.

«Узнаете? Ну, что? Как я вам? Пошел второй месяц изоляции…», — подписал фото Виторган.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Подписчики единодушно оценили юмор актерской семьи.

«Как в сказке „Морозко“ принцесса… Нет — королевна»;

«Такая хорошенькая! Прелесть! Вам идет! Добрая фея!»;

«Во всех вы, душечка, нарядах хороши»;

«По отзывам только узнала!!! Супер» — написали пользователи.

Эммануил и Ирина женаты 18 лет. Они воспитывают маленьких дочерей, которые появились в их семье благодаря суррогатному материнству. Этель — старшая девочка, родилась 26 февраля 2018 года, младшая — Клара — 28 августа 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануил Виторган запечатлел супругу во всем домашнем.