«Добрая фея»: супруга Эммануила Виторгана «наколдовала» корону в фотошопе
Фанаты не сразу поняли, кто изображен на фотографии.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan
Семейство Виторгана-старшего увлеклось фотошопом в самоизоляции. На страничке Эммануила Гедеоновича появилось фото супруги Ирины после «колдовства» фотошопом. На снимке она предстала в ярком розовом платье и с длинными локонами. В руках у Ирины букет белых роз, а на голове красуется корона.
«Узнаете? Ну, что? Как я вам? Пошел второй месяц изоляции…», — подписал фото Виторган.
Подписчики единодушно оценили юмор актерской семьи.
«Как в сказке „Морозко“ принцесса… Нет — королевна»;
«Такая хорошенькая! Прелесть! Вам идет! Добрая фея!»;
«Во всех вы, душечка, нарядах хороши»;
«По отзывам только узнала!!! Супер» — написали пользователи.
Эммануил и Ирина женаты 18 лет. Они воспитывают маленьких дочерей, которые появились в их семье благодаря суррогатному материнству. Этель — старшая девочка, родилась 26 февраля 2018 года, младшая — Клара — 28 августа 2019 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануил Виторган запечатлел супругу во всем домашнем.
Читайте также
43%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?