У всех членов семьи нападающего ФК «Урал» — положительный тест на COVID-19.

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Фото, видео: Instagram @mariapoga_

Супруга нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка Мария жалуется на игнорирование ее семьи, инфицированной коронавирусом, врачами на протяжении уже пяти дней.

Сам футболист находится в больнице, а мать с тремя сыновьями — дома.

«Никто не звонил, не приезжал! Сегодня я звонила в детскую поликлинику спросить: «К детям врач приедет?». Сказали: «Вам позвонят», — сообщила она в сторис в Instagram.

Instagram @mariapoga_

По словам 31-летней Марии, в настоящее время у 36-летнего Павла диагностирована двусторонняя пневмония, которая сопровождается высокой температурой и кашлем. Она начала испытывать симптомы COVID-19 три дня назад.

У сыновей также наблюдается высокая температура, слабость. Одному из них была сделана компьютерная томография (КТ), которая показала начальную стадию пневмонии, уточнила мать семейства.

Ранее Мария Погребняк рассказала, как стремительно развивалась коронавирусная инфекция у членов ее семьи.

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