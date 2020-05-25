«Никто не звонил!» — Мария Погребняк сетует, что уже 5 дней ждет приезда медиков
У всех членов семьи нападающего ФК «Урал» — положительный тест на COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @mariapoga_
Супруга нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка Мария жалуется на игнорирование ее семьи, инфицированной коронавирусом, врачами на протяжении уже пяти дней.
Сам футболист находится в больнице, а мать с тремя сыновьями — дома.
«Никто не звонил, не приезжал! Сегодня я звонила в детскую поликлинику спросить: «К детям врач приедет?». Сказали: «Вам позвонят», — сообщила она в сторис в Instagram.
По словам 31-летней Марии, в настоящее время у 36-летнего Павла диагностирована двусторонняя пневмония, которая сопровождается высокой температурой и кашлем. Она начала испытывать симптомы COVID-19 три дня назад.
У сыновей также наблюдается высокая температура, слабость. Одному из них была сделана компьютерная томография (КТ), которая показала начальную стадию пневмонии, уточнила мать семейства.
Ранее Мария Погребняк рассказала, как стремительно развивалась коронавирусная инфекция у членов ее семьи.
Читайте также
14%
-0.28 77.88
-0.56
Нашли ошибку?