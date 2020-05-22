Жена футболиста Павла Погребняка Мария рассказала в Instagram, как стремительно развивалась коронавирусная инфекция у членов ее семьи. Она отметила, что болезнь протекает у мужа и детей более тяжело, в то время как у себя она не наблюдает симптомов, несмотря на положительный тест.

«Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничто беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша — ковид-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи отвезли на КТ, диагноз: двухсторонняя пневмония», — написала Мария Погребняк.

Instagram @mariapoga_

Сразу после получения диагноза она обратилась к медикам, чтобы проверить себя и детей. Результат тоже оказался положительным, но болезнь развивалась у всех по-разному. У старшего сына была температура 37,3-37,5, боль в горле и слабость, у среднего — повышение температуры до 38,5 градуса, которое легко сбилось парацетамолом, отсутствие аппетита. У младшего — небольшое повышение температуры, рвота и слабость, но аппетит есть. Сама Мария болеет бессимптомно.

«У меня: нет ни температуры, ни кашля, с обонянием все в порядке! Болею без симптомов! Где мы подцепили — не известно. Были на даче, но тоже — с паркинга на своей машине в масках — и обратно так же… Пневмония развивается очень быстро. Обоняние может и не пропасть!» — предупредила фанатов жена футболиста.

При этом супруга Погребняка не могла не отметить момент, который ее повеселил в этой совсем несмешной истории.

«Журналисты узнали что у нас COVID-19 раньше, чем мы сами. Снимаю шляпу», — заметила супруга игрока.

О положительном тесте на коронавирус нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка сообщили ранее в пресс-службе ФК. Позже пресс-атташе клуба Никита Медведевский в беседе с 5-tv.ru рассказал о состоянии инфицированного игрока.