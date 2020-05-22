Супруга футболиста отметила, что течение болезни у Павла, детей и у нее самой разительно отличается.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @mariapoga_

Жена футболиста Павла Погребняка Мария рассказала в Instagram, как стремительно развивалась коронавирусная инфекция у членов ее семьи. Она отметила, что болезнь протекает у мужа и детей более тяжело, в то время как у себя она не наблюдает симптомов, несмотря на положительный тест.

«Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничто беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша — ковид-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи отвезли на КТ, диагноз: двухсторонняя пневмония», — написала Мария Погребняк.

Instagram @mariapoga_

Сразу после получения диагноза она обратилась к медикам, чтобы проверить себя и детей. Результат тоже оказался положительным, но болезнь развивалась у всех по-разному. У старшего сына была температура 37,3-37,5, боль в горле и слабость, у среднего — повышение температуры до 38,5 градуса, которое легко сбилось парацетамолом, отсутствие аппетита. У младшего — небольшое повышение температуры, рвота и слабость, но аппетит есть. Сама Мария болеет бессимптомно.

«У меня: нет ни температуры, ни кашля, с обонянием все в порядке! Болею без симптомов! Где мы подцепили — не известно. Были на даче, но тоже — с паркинга на своей машине в масках — и обратно так же… Пневмония развивается очень быстро. Обоняние может и не пропасть!» — предупредила фанатов жена футболиста.

При этом супруга Погребняка не могла не отметить момент, который ее повеселил в этой совсем несмешной истории.

«Журналисты узнали что у нас COVID-19 раньше, чем мы сами. Снимаю шляпу», — заметила супруга игрока.

О положительном тесте на коронавирус нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка сообщили ранее в пресс-службе ФК. Позже пресс-атташе клуба Никита Медведевский в беседе с 5-tv.ru рассказал о состоянии инфицированного игрока.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
71.88
0.96 78.44
0.64
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Последние новости

19:15
От матриархата до сологамии. Какой тип брака вам подходит?
19:11
Кайли Дженнер обнажила «фирменные» бедра в белом боди
19:09
В Венесуэле арестованы за подготовку госпереворота более 60 человек
19:06
Женщины паркуются до первого касания ноги. Как? Знает гимнастка Анна Катюк
19:02
Голову мужчины в пакете нашли в лесу на окраине Москвы
18:59
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове

Сейчас читают

Жорин раскрыл обман Иванова и предложил «объявить бойкот» его фейковым новостям
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок