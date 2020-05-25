Стеша Маликова в легкомысленном платье поздравила выпускников с последним звонком
Юная звезда опубликовала в Instagram «весеннее» видео.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дочь российского артиста Дмитрия Маликова — 20-летняя Стефания поздравила выпускников с последним звонком. Она выложила в своем профиле в Instagram видео, где танцует в платье в горошек с букетом ромашек в руках и пожелала бывшим школьникам удачи в новом жизненном этапе. От ролика так и веет весной и счастьем.
«Сегодня последний звонок в школах. Этот учебный год был для вас, выпускники, неординарным. Начинается взрослая, веселая, но ответственная жизнь. Удачи», — написала юная звезда.
Подписчики поблагодарили Стешу за поздравления и напутствия, а также отметили красоту девушки и оценили ее весенний образ.
«Такая милая»;
«Классная»;
«Прикольное видео, спасибо за поздравление»;
«У вас такие красивые, платья, нежные и женственные»;
«Красавица Стеш. Начинается самый лучший и интересный этап в жизни выпускников стать студентами. Это намного интереснее», — написали пользователи.
Стефания Маликова — молодой и амбициозный дизайнер, а также певица и модель. Она участвует в модных показах известных дизайнеров и рекламирует популярные бренды одежды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стеша Маликова провела урок астрономии с двухлетним братом.
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