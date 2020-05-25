Стеша Маликова в легкомысленном платье поздравила выпускников с последним звонком

Дочь российского артиста Дмитрия Маликова — 20-летняя Стефания поздравила выпускников с последним звонком. Она выложила в своем профиле в Instagram видео, где танцует в платье в горошек с букетом ромашек в руках и пожелала бывшим школьникам удачи в новом жизненном этапе. От ролика так и веет весной и счастьем.

«Сегодня последний звонок в школах. Этот учебный год был для вас, выпускники, неординарным. Начинается взрослая, веселая, но ответственная жизнь. Удачи», — написала юная звезда.

Instagram @steshamalikova

Подписчики поблагодарили Стешу за поздравления и напутствия, а также отметили красоту девушки и оценили ее весенний образ.

«Такая милая»;

«Классная»;

«Прикольное видео, спасибо за поздравление»;

«У вас такие красивые, платья, нежные и женственные»;

«Красавица Стеш. Начинается самый лучший и интересный этап в жизни выпускников стать студентами. Это намного интереснее», — написали пользователи.

Стефания Маликова — молодой и амбициозный дизайнер, а также певица и модель. Она участвует в модных показах известных дизайнеров и рекламирует популярные бренды одежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стеша Маликова провела урок астрономии с двухлетним братом.