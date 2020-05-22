Мальчик продемонстрировал свои познания о космосе и рассказал, какой у него любимый цвет.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Дочь российского певца Дмитрия Маликова — Стефания продемонстрировала подписчикам познания своего младшего брата Марка. Она выложила в сторис в своем профиле в Instagram видео, где двухлетний малыш рассказывает о Юрии Гагарине и его полете на луну.

«А кто первый полетел в космос?», — спрашивает девушка.

«Юрий Гагарин», — ответил ей Марк.

«А на чем он полетел?» — продолжает донимать малыша Стефания.

«На ракете», — уверенно отвечает малыш.

«А что он увидел в космосе?» — интересуется старшая сестра.

«Луну», — утвердил ребенок.

Instagram @steshamalikova

Но на этом интерес Стефании не был удовлетворен. Девушка решила узнать у брата, какой у него любимый цвет.

«Какой твой любимый цвет?» — поинтересовалась Стеша.

«Синий», — поделился Марк.

«А какой еще?» — не успокоилась старшая сестра.

«Черный, синий, голубой», — ответил малыш.

У Дмитрия Маликова двое детей от второй супруги Елены Изаксон — 20-летняя Стефания и двухлетний Марк. Также певец воспитывает дочь жены от первого брака — Ольгу.

Елена старше Дмитрия на семь лет. Они жили в гражданском браке с 1992 года, а в 2000 году официально узаконили свои отношения.

Стефания Маликова — молодой и амбициозный дизайнер, а также певица и модель. Она участвовала в модных показах известных дизайнеров и рекламировала популярные бренды одежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стеша Маликова показала трогательное детское фото с родителями.

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