Стеша Маликова провела урок астрономии с двухлетним братом
Мальчик продемонстрировал свои познания о космосе и рассказал, какой у него любимый цвет.
Закрыть
Смотрите также:
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дочь российского певца Дмитрия Маликова — Стефания продемонстрировала подписчикам познания своего младшего брата Марка. Она выложила в сторис в своем профиле в Instagram видео, где двухлетний малыш рассказывает о Юрии Гагарине и его полете на луну.
«А кто первый полетел в космос?», — спрашивает девушка.
«Юрий Гагарин», — ответил ей Марк.
«А на чем он полетел?» — продолжает донимать малыша Стефания.
«На ракете», — уверенно отвечает малыш.
«А что он увидел в космосе?» — интересуется старшая сестра.
«Луну», — утвердил ребенок.
Но на этом интерес Стефании не был удовлетворен. Девушка решила узнать у брата, какой у него любимый цвет.
«Какой твой любимый цвет?» — поинтересовалась Стеша.
«Синий», — поделился Марк.
«А какой еще?» — не успокоилась старшая сестра.
«Черный, синий, голубой», — ответил малыш.
У Дмитрия Маликова двое детей от второй супруги Елены Изаксон — 20-летняя Стефания и двухлетний Марк. Также певец воспитывает дочь жены от первого брака — Ольгу.
Елена старше Дмитрия на семь лет. Они жили в гражданском браке с 1992 года, а в 2000 году официально узаконили свои отношения.
Стефания Маликова — молодой и амбициозный дизайнер, а также певица и модель. Она участвовала в модных показах известных дизайнеров и рекламировала популярные бренды одежды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стеша Маликова показала трогательное детское фото с родителями.
Читайте также
32%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?